Turčija: Trump potrdil, da pripravlja izročitev Gülena

Dvom o tem, da bi Gülenu pošteno sodili

16. december 2018 ob 22:02

Ankara - MMC RTV SLO

Kot poročajo mediji, je Turčija sporočila, da je ameriški predsednik Donald Trump pred kratkim potrdil, da si prizadeva za izročitev v ZDA živečega turškega klerika Fethullaha Gülena Turčiji, ki ga krivi za neuspeli državni udar leta 2016.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je dejal, da si Washington prizadeva izročiti Gülena, so v nedeljo poročali Reuters in turški mediji. Če poročila držijo, to pomeni preobrat politike Trumpa glede tega vprašanja, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Cavusoglu se je skliceval na domnevne izjave Trumpa turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu ob robu vrha skupine G20 v Argentini ta mesec.

Ankara že dalj časa zahteva izročitev Gülena, ki je bil nekoč tesen zaveznik Erdogana. Ta pa ga od leta 2016 krivi za poskus udara, ko so odpadniški vojaški poveljniki s tanki in helikopterji napadli parlament in streljali na civiliste.

Kot poroča dw.com, je Erdogan prejšnji teden dejal, da bodo ukrepali zoper financiranje Gülenovih podpornikov iz tujine.

Cavusoglu je medtem v Katarju dejal, da je "pred kratkim izvedel za verodostojno preiskavo FBI-ja o tem, kako Gülenova organizacija utaja davke".

Gre za del dogovora z Ankaro?

Turška zahteva za izročitev Gülena je ustvarila velik spor med voditeljema Turčije in ZDA. Prejšnji teden pa so se pojavile govorice, da se je Bela hiša pozanimala glede pravnih posledic Gülenovega izgona iz ZDA.

Potem je moral Trump zanikati, da razmišlja o izročitvi klerika kot del dogovora, po katerem bi Ankara v zameno omilila političen pritisk po umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v savdskem konzulatu v Carigradu.

Aktivisti za človekove pravice so izrazili dvom o tem, da bi bil Gülen v Turčiji deležen poštenega sojenja.

Po poskusu udara je turška vlada sprožila množične čistke ljudi, ki jih povezuje z Gülenovim gibanjem. Aretiranih je bilo okoli 218.000 ljudi, od tega jih je okoli 50.000 zaprtih, odpuščenih pa je bilo 140.000 javnih uslužbencev.

B. V.