V Turčiji čistke odnesle novih 2.700 javnih uslužbencev

Odpuščenim znova očitajo povezave s teroristi

24. december 2017 ob 18:04

Ankara - MMC RTV SLO, STA

V Turčiji so v čistkah po poskusa državnega udara julija lani zdaj odpustili še dodatnih 2.756 javnih uslužbencev. Turški premier Binali Yildrim je medtem napovedal zaposlitev novih 110.000 javnih uslužbencev v letu 2018.

Kot navaja odlok, objavljen v uradnem listu, oblasti vsem odpuščenim očitajo članstvo ali vsaj povezave s terorističnimi organizacijami in strukturami, ki so delovale proti državni varnosti.

Med odpuščenimi so med drugim zaposleni na notranjem, obrambnem in zunanjem ministrstvu, tudi 637 pripadnikov vojske, 360 žandarjev, 61 policistov in 105 akademikov. 341 ljudi so odpustili iz direktorata za verske zadeve, poroča Al Džazira. Obenem odlok odreja zaprtje 17 institucij po celotni državi, med drugim dveh časnikov in sedem društev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turška vlada je po lanskem poskusu državnega udara razglasila izredne razmere, ki jih je nato že petkrat podaljšala, nazadnje oktobra letos. V okviru obsežnih čistk, ki so sledile poskusu udara, je v turških zaporih pristalo okoli 55.000 ljudi, odpuščenih pa je bilo več kot 140.000 javnih uslužbencev.

"Zatiranje virusa Gülenovega vpliva"

Vodenje neuspešnega poskusa udara turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sicer očita vplivnemu turškemu kleriku in nekdanjemu zavezniku Fethullahu Gülenu, ki živi v ZDA. Njega oziroma njegovo gibanje Hizmet Ankara označuje za teroristično organizacijo, ki skuša strmoglaviti predsednika in se vključiti v vse državne institucije. Omenjene čistke so, kot pravi Erdogan, poskus zatreti virus Gülenovega vpliva.

Evropska unija je nedavno zaradi "poslabšanje razmer v zvezi z demokracijo, pravno državo in človekovimi pravicami" za leto 208 zmanjšala proračunska sredstva, namenjena turškemu vključevanju v unijo, še poroča Al Džazira.

J. R.