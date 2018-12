Odločitev je razjezila Rusko pravoslavno cerkev. Foto: Reuters Oblasti v Kijevu cerkveno vprašanje obravnavajo kot vprašanje nacionalne varnosti. Foto: Reuters Dodaj v

Ukrajinski duhovniki odločajo o samostojni Cerkvi, ki bi se ločila od ruske

Kijev cerkveno vprašanja obravnava kot vprašanje nacionalne varnosti

15. december 2018 ob 11:26

Kijev - MMC RTV SLO, STA

Vodilni predstavniki ukrajinske Pravoslavne cerkve bodo odločali o ustanovitvi samostojne Cerkve v Ukrajini. Država bi s tem naredila še en korak k zmanjšanju ruskega vpliva v državi.

Na današnji sinodi bodo volili tudi vodjo nove Cerkve. Za glavnega kandidata velja patriarh Filaret.

Odnosi med nekdanjima sovjetskima republikama so se močno zaostrili po ruski priključitvi polotoka Krim leta 2014, kar je Rusija storila na podlagi izida referenduma, letos pa so se napetosti razširile tudi na vero.

Ukrajinski duhovniki bodo na sinodi poskušali udejanjiti zgodovinsko odločitev ekumenskega patriarha Bartolomeja I., ki je oktobra priznal samostojnost Ukrajinske pravoslavne cerkve, s čimer je povzročil razkol v Pravoslavni cerkvi. Odločitev je razjezila Rusko pravoslavno cerkev, ki je zadnjih 332 let nadzorovala ukrajinsko vejo Pravoslavne cerkve. Moskovski patriarhat je zato prekinil vse stike z ekumenskim patriarhatom v Carigradu.

Dela ukrajinske Cerke, zveste Moskvi, ne bo na sinodi

Eden od treh delov ukrajinske Cerkve, ki je zvest Moskvi, je napovedal, da na sinodo ne bo poslal svojih predstavnikov. Na srečanju bodo tako sodelovali samo predstavniki kijevskega patriarhata, ki se je od Moskve ločil v 90. letih prejšnjega stoletja, in ukrajinske avtokefalne Pravoslavne cerkve. "Smo sredi procesa ustvarjanja še enega stebra ukrajinske samostojnosti," je pred začetkom sinode dejal ukrajinski predsednik Petro Porošenko. Po njegovih besedah jih bo združena Cerkev oddaljila od skupne preteklosti in okrepila nacionalno identiteto.

Oblasti v Kijevu cerkveno vprašanje obravnavajo kot vprašanje nacionalne varnosti. Porošenko je v preteklosti vejo ukrajinske Cerkve, ki je zvesta moskovskemu patriarhatu, označil za grožnjo. Če bo sinodi uspelo ustanoviti združeno Ukrajinsko cerkev, bo ta po številu vernikov ena največjih v pravoslavnem svetu. Kaj bo storil del ukrajinske Cerkve pod nadzorom Moskve, ki ima sicer več župnij kot kijevski patriarhat, ostaja neznanka. Ruska pravoslavna cerkev in Kremelj sta izrazila bojazen, da si bodo cerkve in samostane, zveste Moskvi, poskušali podrediti s silo ali pravnimi sredstvi.

Pritiski na člane Cerkve

Patriarh Ruske pravoslavne cerkve Kiril je v petek v pismu papežu Frančišku, Združenim narodom in drugim pozval Zahod, naj pred preganjanjem brani ukrajinsko Cerkev, ki je zvesta Moskvi. Po njegovih informacijah so ukrajinske oblasti izvajale pritiske na člane te Cerkve. Ukrajinska policija je v zadnjem času preiskala več cerkva, zvestih Ruskih pravoslavni cerkvi, in domov duhovnikov. V Kijevu sicer trdijo, da se bo lahko vsaka župnija odločila, ali se bo pridružila združeni Cerkvi, pri čemer poudarjajo, da bodo naredili vse, da bi se izognili verskemu konfliktu v državi.

K. Št.