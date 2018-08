Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Unicef si prizadeva, da bi bile vse šole na svetu opremljene s čisto pitno vodo in sanitarijami ter da bi izvajale higienske ukrepe. Foto: Reuters Sorodne novice Humanitarna akcija - Za vsakega otroka čista pitna voda Dodaj v

Unicef: Četrtina osnovnih šol na svetu brez pitne vode

Tretjina osnovnih šol ne izvaja higienskih praks

27. avgust 2018 ob 13:09

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom (Unicef) opozarja, da je po svetu 600 milijonov otrok v šoli brez pitne vode in stranišč.

Četrtina osnovnih šol na svetu nima čiste pitne vode, petina jih je brez stranišč, piše v poročilu, ki ga je Unicef pripravil s Svetovno zdravstveno organizacijo in objavil ob začetku svetovnega tedna vode, ki poteka v Stockholmu pod sloganom Voda, ekosistemi in razvoj človeštva.

Iz Unicefa Slovenija so ob tej priložnosti spomnili, da z dobrodelno kampanjo Za vsakega otroka čista pitna voda zbirajo sredstva za pomoč otrokom v državah v razvoju. Pomagati je mogoče s sporočilom SMS s ključno besedo VODA5 na 1919, donacijo prek spletne strani www.unicef.si/daruj/enkratna-donacija ali nakazilom na TRR.



Kot še piše v poročilu, si skoraj 900 milijonov otrok na svetu v šoli ne more umiti rok, saj voda in milo nista na voljo, tretjina osnovnih šol pa ne izvaja higienskih praks. Unicef izvaja programe za vodo, sanitarije in higieno v šolah v več kot 90 državah po svetu in z njimi doseže tri milijone otrok na leto.

"Če je izobraževanje ključno v boju proti revščini otrok, dostop do čiste pitne vode in sanitarij podpirata izobraževanje. Zapostavljanje tega dejstva pomeni zapostavljanje zdravja in dobrobiti otrok," je povedala vodja Unicefovih globalnih programov za vodo, sanitarije in higieno Kelly Ann Naylor. Unicef si zato po njenih besedah prizadeva, da bi bile vse šole na svetu opremljene s čisto pitno vodo in sanitarijami ter da bi izvajale higienske ukrepe.

T. J.