Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 13 glasov Ocenite to novico! Nekatere Nemce moti, da morajo hrano in pijačo naročiti v angleškem jeziku, spet drugim se zdi to znak odprtosti mesta. Foto: Reuters Jens Spahn (desno) se omenja tudi kot morebitni naslednik Angele Merkel na čelu CDU-ja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Berlinu naročanje hrane v angleščini - znak za alarm ali odprtost mesta?

Merklovo poslanci pozvali, naj se zavzame za večjo uporabo nemščine

15. avgust 2017 ob 10:37

Berlin - MMC RTV SLO

Vidni predstavnik nemške vladajoče Krščansko demokratske unije (CDU) je izrazil ogorčenje nad tem, da zaradi množice priseljencev v nekaterih restavracijah v Berlinu ni več mogoče naročiti v nemškem jeziku, ampak le še v angleškem.

37-letni Jens Spahn je namestnik nemškega finančnega ministra in eden najglasnejših predstavnikov trde desne linije v CDU-ju nemške kanclerke Angele Merkel. V pogovoru za časopis Neue Osnabrücker Zeitung je dejal, da natakarji v nekaterih lokalih v prestolnici govorijo le še angleško. "Takšne norije v Parizu nikoli ne bi dopustili," se je pridušal politik, ki je dejal, da vse več Berlinčanov jezi dejstvo, da jim domači jezik v lokalih nič več ne koristi, kar je mnoge pregnalo iz prestolnice.

Štirje natakarji, vsi govorili v angleščini

"Miroljubno sobivanje med domačini in prišleki temelji na tem, da vsi govorijo jezik lokalcev. To je nekaj, kar bi morali in moramo pričakovati od vsakega priseljenca," je dejal Spahn, ki se je s tem odzval na besedilo v berlinskem časopisu Tagesspiegel. V enem izmed tamkajšnjih člankov je novinar opisal obisk neke restavracije v priljubljenem berlinskem okrožju Neukölln, v kateri nobeden izmed štirih natakarjev ni govoril nemško, piše Guardian. A v omenjenem članku novinar Dominik Drutschmann te izkušnje ni problematiziral, prav nasprotno, saj je zapisal, da je to dokaz, da "se ni treba nikomur izogibati življenju v Berlinu, čeprav ne govori nemško".

O tej temi v Nemčiji poteka vse širša razprava. Prejšnji teden so tako trije nemški poslanci iz različnih strank naslovili pismo na kanclerko Merklovo in jo pozvali, naj bolj podpre uporabo nemškega jezika v javnih ustanovah in institucijah Evropske unije. Poslanci namreč opozarjajo, da je preveč dokumentov, ki se sprejemajo v Bruslju, na voljo le v angleškem in francoskem jeziku, zato je treba paziti, da nemški jezik ne bo potisnjen v ozadje.

"Intenzivna mednarodna izmenjava je koristna"

Na pismo se je odzval Peter Altmaier, vodja kabineta Merklove, in obljubil, da si bodo prizadevali, da več uradne komunikacije z ustanovami EU-ja poteka v nemškem jeziku, a dodal, da "mora državi, ki je tako močna na področjih znanosti in raziskav kot Nemčija, samo koristiti intenzivna mednarodna izmenjava".

Uporaba angleških izrazov in jezika v trgovinah in gostinskih lokalih je vse bolj razširjena predvsem v berlinskih okrožjih Mitte, Kreuzberg and Neukölln, kar pa nekateri pozdravljajo. "Mnogi še niso dojeli, da je Berlin tudi angleško govoreče mesto," je dejala članica Zelenih Ramona Pop in opozorila, da bi s tem nemška prestolnica lahko pridobila konkurenčno prednost v primerjavi s Parizom. "Če želi mesto privabiti mlade, sposobne strokovnjake in poslovneže, je razvejana uporaba angleščine lahko le prednost," je dodala.

A. P. J.