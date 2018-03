V britanskih zaporih skokovit porast Albancev

Aretiran vsak 11. Albanec na Otoku

25. marec 2018 ob 16:20

London - MMC RTV SLO

Zaradi albanskih mamilarskih združb se je število Albancev v britanskih zaporih v zadnjih štirih letih potrojilo, kažejo podatki britanskega pravosodnega ministrstva.

Če je bilo še leta 2013 albanskih zapornikov 267, so jih lani našteli že 726.



Večina med njimi sedi zaradi umorov, trgovine z mamili, spolnih zločinov, pranja denarja, tihotapljenja ljudi in groženj s smrtjo.

Albanci so zdaj po številčnosti že na tretjem mestu med tujimi zaporniki v britanskih zaporih - za Irci in Poljaki. Okoli 321 albanskih zapornikov je v zaporu zaradi kriminala, povezanega z mamili, s čimer zasedajo prepričljivo prvo mesto, pred Jamajčani (122) in Poljaki (85).

"Resna grožnja"

Britanska agencija za organizirani kriminal (NCA) opozarja, da tolpe albanskih prekupčevalcev z mamili zdaj predstavljajo "resno grožnjo", za zaščito svojih poslov pa da uporabljajo vse bolj neusmiljene taktike. Organizirane kriminalne skupine iz Albanije, ki ima le 2,9 milijona prebivalcev, imajo zdaj velik vpliv na dobavo kokaina po Veliki Britaniji.

Poslanec iz vrst laburistov David Hanson je dejal, da je "velik uspeh", da so oblasti albanskim kriminalcem stopile na prste in jih spravljajo za zapahe, a dodal, da je pomembno, da vlada najde mehanizem, s katerim bi zagotovili, da kazni odslužijo v Albaniji.

"V času, ko so britanski zapori že tako prezasedeni, je ključnega pomena, da jih hitro izročijo albanskim oblastem," je dejal, Daily Mail pa ob tem preračunava, da 726 zapornikov stane britanske davkoplačevalce 53 milijonov funtov.

Od mamilarskih kraljev do morilcev

Med večjimi imeni, ki so jih britanske oblasti v zadnjem času prijele, je 35-letni Khalad Uddin, lani obsojen na 16 let zapora. Britanski mediji ga opisujejo kot številko ena prepletene mamilarske mreže, ki sega od Albanije do osrednje Anglije, Bristola in Londona. Preden ga je policija prijela, je Uddin živel v razkošnem stanovanju v Oxfordu, njegov vozni park pa je štel sedem luksuznih avtomobilov.

Lani je sodišče na dosmrtno kazen obsodilo Vitala Dapija, ki je umoril britanski upokojenski par, s pomočjo lažne identitete pa je kar 20 let živel nezakonito na Otoku.

Britanska policija se je z albanskim kriminalnim valom spopadala že lani, ko so vsak teden v povezavi z mamili aretirali 50 kršilcev iz te države. Leta 2016 je britanska policija Albance aretirala 2.781-krat, številke pa kažejo, da je bil pridržan vsak 11. Albanec od 32.000, kolikor jih živi v Veliki Britaniji.

A kot še navajajo britanski mediji, več tisoč Albancev pride na Otok kot prosilcev za azil s pomočjo lažne kosovske identitete, pri čemer se še vedno sklicujejo na oboroženi konflikt, ki je divjal tam pred 18 leti.

K. S.