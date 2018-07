V Evropo manj prebežnikov, a jih več umre v Sredozemlju

Papež Frančišek



Bog obsoja "brezplodno hinavščino tistih, ki si ne želijo umazati rok" in zavračajo "tiste, ki imajo, tako kot mi, pravico do varnosti in dostojnih pogojev za bivanje". Hinavščina po njegovih besedah gradi zidove, tako resnične kot virtualne, in ne mostov. "Edina razumna odgovora pri spoprijemanju z migracijami sta solidarnost in usmiljenje," je poudaril. Prebežnikom je papež dejal, naj nadaljujejo po poti vključevanja v družbo, pri čemer naj spoštujejo kulturo in zakone držav, ki so jih sprejele.



V zadnjih tednih sta Italija in Malta ladjam nevladnih migracij z rešenimi prebežniki preprečevali vstop v svoja pristanišča, zaradi česar so nekatere več dni obtičale sredi Sredozemskega morja. Iz Vatikana so ta teden sporočili, da želijo s posebno mašo zaznamovati peto obletnico papeževega obiska na italijanskem otoku Lampedusa, kamor prihajajo številni prebežniki. To je bilo prvo uradno potovanje papeža Frančiška, ki se v svojih izjavah pogosto zavzema za pravice prebežnikov.