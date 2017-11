V Hollywoodu shod proti spolnemu nadlegovanju

13. november 2017 ob 09:59

Hollywood - MMC RTV SLO, STA

Več sto ljudi se je zbralo v Hollywoodu na shodu proti spolnemu nadlegovanju in nasilju. Gre za odziv na razkritja o spolnih napadih v Hollywoodu, ki so se začela z obtožbami na račun producenta Harveyja Weinsteina.

Protestniki, po ocenah organizatorjev med 200 in 300, so se zbrali pred Dolby Theatrom, kjer od leta 2002 podeljujejo oskarje, in se nato podali po hollywoodskem bulvarju. Organizatorji so sicer pričakovali precej večjo udeležbo. Shod je bil odziv na razkritja o spolnih napadih v ameriški filmski industriji, ki so se začela z obtožbami zoper Weinsteina, vplivnega filmskega mogotca, ki mu grozijo tožbe in preiskave v ZDA in Veliki Britaniji.

Razkritja so sprožila poplavo obtožb o spolnem in verbalnem nadlegovanju, otipavanju in posilstvih v zabavni industriji. Očitki med drugim letijo na producenta in režiserja Bretta Ratnerja, scenarista in režiserja James Tobacka, igralca Kevina Spaceyja in druge.

Minuli teden je tako komik Louis C. K. priznal, da se je samozadovoljeval pred ženskami, za kar se je opravičil.

Razkritja o spolnem nasilju so se iz Hollywooda razširila tudi v svet politike in športa ter sprožila kampanjo #MeToo (#TudiJaz), ki je žrtvam spolnega nadlegovanja vlila pogum, da so svoje izkušnje objavile na družbenih omrežjih.

B. V.