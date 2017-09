Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Verjamemo, da je pero močnejše od krogle, so zapisali Lankeševi v spomin. Foto: Reuters Zadnje slovo od ubite novinarke. Foto: Reuters Zaradi atentata po vsej državi potekajo večji protestni shodi. Foto: EPA Lankeševo so neznanci ustrelili na domačem pragu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Indiji ubili ugledno novinarko Gauri Lankeš, kritičarko nacionalizma

Bila kritična do nacionalistične vladne politike

6. september 2017 ob 15:57

Bangalore - MMC RTV SLO

V Bangaloreju v južni indijski zvezni državi Karnataka so neznanci ustrelili ugledno indijsko novinarko, kritično do hindujske nacionalistične politike. 55-letno Gauri Lankeš so našli mrtvo v mlaki krvi na njenem domačem pragu.

Lankeševo so napadalci na motorju ustrelili v glavo in prsi, ko se je v torek zvečer vračala domov, motiv za zločin pa še ni znan, poroča BBC. Oblasti menijo, da so jo storilci zasledovali, preiskava pa že poteka.

Lankeševa je najvidnejša indijska novinarka, ki je bila umorjena v zadnjih letih, so pa novinarji čedalje bolj na udaru radikalnih hindujskih nacionalistov.

Novinarje, kritične do hindujskih nacionalistov, nadlegujejo in grajajo na družbenih omrežjih, novinarkam pa grozijo s posilstvom in umorom. Pripadnike in pripadnice sedme sile odkrito napadajo tudi poslanci vladajoče stranke Bharatija Džanata (BJP), ki jih označujejo kar za "presstitutke".

Gauri Lankeš je bila znana kot neustrašna in neposredna novinarka, ki je zagovarjala ločenost vere od države, ter je redno kritizirala desničarske in hindujske nacionaliste, vključno s pripadniki BJP-ja. Pisala je za časopis The Times of India, pozneje pa bila z bratom Indrajitom vrsto let na čelu neodvisnega tednika Lankeš Patrike, ki ga je ustanovil njun oče P. Lankeš, levičarski pesnik in pisatelj. Po razhodu od brata je lansirala vrsto publikacij, med drugim tudi Lankeš Patrike.

Tožbe zaradi klevetanja

Tednik Lankeševe je bil znan po levičarskih nazorih, bila je naklonjena Naksalitom, maoističnim protivladnim upornikom, sodelovala pa je tudi pri reintegraciji nekdanjih upornikov. Proti Lankeševi je bilo vloženih več tožb zaradi klevetanja, med drugim je bila lani obsojena na pol leta zaporne kazni zaradi kritičnega članka do lokalnih vodij BJP-ja in je bila v času svoje smrti ravno v fazi pritožbe na obsodbo. V intervjuju z Narada News kmalu po obsodbi je kritizirala politiko BJP-ja kot "fašistično in populistično".

"Ustava me uči, naj bom sekularni državljan in imam pravico, da se bojujem proti elementom, ki temu nasprotujejo. Verjamem v demokracijo in svobodo izražanja, zato sem odprta tudi za kritike. Ljudje me po mili volji lahko označujejo za proti BJP-ju ali protimodijevsko (indijski premier Modi, op. a.), če si to želijo. Pravico imajo do lastnega mnenja, tako kot imam jaz pravico do svojega," je povedala.

Zadnji v vrsti atentatov

Atentat na Lankeševo je zadnji v vrsti napadov na sekulariste v Indiji - med drugim so bili v zadnjih letih umorjeni akademik Malešapa Kalburgi, aktivist Narendra Dabholkar ter avtor in politik Govind Pansare. Po navedbah organizacije Poročevalci brez meja (Reporters Without Borders) radikalni nacionalistični novinarji jemljejo za tarče svoje zmerne kolege s spletnimi umazanimi kampanjami in grožnjami. "Hindujski nacionalisti skušajo javno razpravo očistiti vseh manifestacij "protinacionalnih" stališč, zato v osrednjih medijih narašča samocenzura," opozarjajo.

Umor Lankeševe obsojajo po vsej Indiji, protesti pa potekajo v številnih največjih indijskih mestih, vključno z Bangalorejem, Mumbajem in Delhijem. Predsednik vlade države Karnataka Sidaramajah je smrt novinarke označil za "atentat na demokracijo", združenje urednikov in publicistov Indije pa je umor Lankeševe označil za "zlovešče znamenje za različnost mnenj znotraj demokracije in brutalni napad na medijsko svobodo". Je pa na družbenih omrežjih zaznati tudi zapise takih, ki atentat pozdravljajo.

