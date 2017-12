V Liberiji se je na oblast povzpel nekdanji nogometni zvezdnik George Weah

George Weah slavil v drugem krogu

28. december 2017 ob 20:09

Monrovia - MMC RTV SLO

V drugem krogu predsedniških volitev v Liberiji je prepričljivo slavil George Weah, 51-letni nekdanji nogometni zvezdnik, ki je kar 12 let čakal, da se povzpne na oblast v svoji domovini.

Kot je po preštetju 98,1 odstotka vseh glasovnic danes sporočila volilna komisija, je za Weaha (Koalicija za demokratične spremembe) glasovalo 61,5 odstotka volivcev, njegovega tekmeca, podpredsednika Liberije Josepha Boakaija vladajoče Stranke enotnosti, pa je podprlo 38,5 odstotka volivcev.

"Veste, bil sem že na tekmovanjih, tudi zelo težkih, pa sem na koncu slavil. Zato vem, da me Boakai ne more premagati. Imam ljudstvo na svoji strani," je povedal pred dnevi v pogovoru za AFP.

V prvem krogu 10. oktobra je z 39 odstotki podpore slavil Weah, ki je zmagal v 11 od 15 pokrajin, Boakai pa je takrat osvojil 29 odstotkov glasov.

Drugi krog je bil sicer predviden za 7. november, a se je stranka tretjeuvrščenega kandidata pritožila zaradi "množičnih goljufij in nepravilnosti", zato je vrhovno sodišče volitve preložilo, a so Weahovi podporniki ob vseh zapletih ostali mirni, Weah pa se je v tem času srečal s številnimi zahodnoafriškimi voditelji.

Zaslovel z nogometom in dobrodelnostjo

V monrovijskem slumu rojeni Weah je zaslovel v 90. letih, ko je igral v Evropi, kjer je med drugim nosil drese Milana, Monaca, PSG-ja, Chelseaja in Manchester Cityja ter je edini Afričan, ki je osvojil zlato žogo (1995). Za reprezentanco je zbral 60 nastopov, a je v domovini prav enako znan po svojih humanitarnih prispevkih za revne, saj je financiral šole po vsej državi.

Potem ko je bil leta 2014 izvoljen za senatorja, si je skrbno zgradil podobo profesionalnega, resnega politika, čeprav mu liberijska elita očita, da ni usposobljen za vodenje države.

Weahovi ključni podporniki so bili predvsem mladi in revni, ki si pod športnim zvezdnikom obetajo lepše čase. "Pričakujem svobodo govora, pričakujem nova delovna mesta in 100-odstotno verjamem, da je George Weah edina oseba, ki nas lahko odreši te stresne situacije, v kateri smo," je na nedavnem zborovanju v prestolnici v podporo Weahu povedal D Joshua Zinnah, ki si pod Weahom obeta tudi boljši izobraževalni sistem. V Liberiji namreč več kot polovica otrok šolanja ne dokonča.

Nobelovka predaja oblast

Volitve bodo omogočile, da bo lahko dosedanja predsednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf mirno predala oblast nasledniku. 72-letnica, ki jo pogosto imenujejo tudi "železna lady", se bo upokojila po dveh šestletnih mandatih. Johnson Sirleafova, ki je bila prva ženska na čelu katere od afriških držav, je bila leta 2011 tudi med prejemniki Nobelove nagrade za mir.

Bokaiovi podporniki so predsednici močno zamerili, ker se mu ni pridružila pri kampanji, ampak je namesto tega javno podprla Weaha in z njim tudi nastopila na predvolilnem zborovanju prejšnji teden.

Oblast je v Liberiji nazadnje na miren način leta 1944 Edwin Barclay predal Williamu Tubmanu. Liberija, ki velja za eno najrevnejših držav na svetu, se še vedno bori s posledicami ebole, ki jo je prizadela med letoma 2013 in 2015, umrlo pa je 4.100 ljudi.

K. S.