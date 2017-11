Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Po napadu je bilo na ulicah New Yorka še več policistov. Foto: Reuters Saifov je poltovornjak najel nekaj nekaj ur pred napadom. Foto: Reuters Sorodne novice Foto in video: Na Manhattnu z vozilom v ljudi, najmanj osem mrtvih Dodaj v

Napad v New Yorku v imenu Islamske države

Napadalec pred sedmimi leti prišel iz Uzbekistana

1. november 2017 ob 08:40

New York - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V New Yorku so zaostrili varnostne ukrepe, potem ko je 29-letni priseljenec iz Uzbekistana Sayfull Saipov s poltovornjakom zapeljal v množico na Manhattnu in ubil najmanj osem ljudi, 11 pa ranil.

Newyorški župan Bill DeBlasio je napad označil za dejanje osamljenega terorista, saj ni dokazov, da bi šlo za del širše zarote.

Saipov je v ZDA prišel pred sedmimi leti iz Uzbekistana in ni bil ameriški državljan, čeprav njegov status še ni znan.

V preteklosti naj bi Saipov živel v zvezni državi Ohio, kjer je delal kot voznik. Podjetje Uber je sporočilo, da je pol leta vozil za njih. Vozniško dovoljenje je bilo izdano na Floridi.

V razbitem najetem poltovornjaku so našli papirje z napisi v arabščini in izjavo, da je napadel v imenu skrajne sunitske skupine Islamska država, katere voditelji so svoje privržence pozvali, naj pobijajo zahodnjake z avtomobili.

Mediji poročajo, da so Saipova v preteklosti večkrat obravnavali zaradi prometnih prekrškov.

Divjanje po ulicah

Saipov je v torek popoldne po krajevnem času v New Jerseyju najel poltovornjak in se z njim zapeljal do Manhattna, kjer je z zahodne obvoznice zapeljal na kolesarsko stezo in pešpot pri reki Hudson nedaleč od Svetovnega trgovinskega centra (WTC).

Na 14 ulicah je za seboj pustil trupla, ranjence in polomljena kolesa. S poltovornjakom je divjal naprej po ulici Chambers, kjer je trčil v majhen šolski avtobus, pri čemer je ranil še dva odrasla človeka in dva otroka.

Potem je izstopil iz razbitega vozila in tekal naokrog z zračno pištolo ter pištolo za barvanje, ob tem pa se v arabskem jeziku drl, da je bog velik. Nanj so nato streljali policisti, ki so ga pokosili z več streli. Ranili so ga v predel trebuha in bo preživel.

Preiskovalci zdaj zbirajo podatke o okoliščinah napada in domneva se, da je napadalec morda nameraval zapeljati v množico, ki se je popoldne začela zbirati za tradicionalno veliko parado ob noči čarovnic na zahodni strani Manhattna, kjer pa ni bilo mogoče priti blizu zaradi tradicionalno obsežnega policijskega varovanja.

Verjetno si je zato izbral popularno rekreacijsko območje ob reki Hudson, ki je vedno polno kolesarjev in pešcev ter je v neposredni bližini izhoda iz predora Holland, ki povezuje Manhattan z New Jerseyjem.

Parada ob noči čarovnic se je tudi po terorističnem napadu nadaljevala, s to razliko, da je bilo policistov okrog nje še več kot sicer. Varnostne razmere so zaostrili tudi na letališčih v New Yorku in New Jerseyju z dodatnimi kontrolami potnikov, ki so prihajali v ZDA, in njihove prtljage.

Med žrtvami napada v New Yorku je bilo kar šest tujcev. Argentina je potrdila, da je umrlo pet njenih državljanov, smrt svoje državljanke pa je potrdila tudi Belgija.

