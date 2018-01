V operaciji venezuelskih varnostnih sil umrl tudi iskani Oscar Perez

Pilot postal obraz protestov po ugrabitvi helikopterja

17. januar 2018 ob 22:08

Caracas - MMC RTV SLO

Venezuelske oblasti so potrdile, da je v deveturni operaciji varnostnih sil, v kateri je umrlo več ljudi, pet protestnikov pa so aretirali, umrl tudi Oscar Perez, ki je lani z ukradenim helikopterjem odvrgel granate na ustavno sodišče.

Vlada je nekdanjega policijskega pilota označila za terorista, po tem, ko je na vrhuncu množičnih protestov proti predsedniku Nicolasu Maduru junija lani ukradel policijski helikopter, na ustavno sodišče in vladne prostore pa je odvrgel granate in odprl ogenj. Dejanji sicer nista zahtevali smrtnih žrtev.

Vse odtlej je bil na družbenih omrežjih aktivni protestnik na begu, v ponedeljkovi operaciji pa so ga varnostne sile s pajdaši odkrile v skrivališču v bližini Caracasa. Pet ljudi so aretirali, v strelskem spopadu med protestniki in policijo je bilo več smrtnih žrtev. Sprva se ni vedelo, ali je Perez med žrtvami, zdaj pa so oblasti njegovo smrt tudi uradno potrdile.

