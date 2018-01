Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Hribovita soseska El Junquito, kjer je policija (na fotografiji več avtomobilov med zasedo) odkrila ubežnika Oscarja Pereza. Foto: Reuters Po strelskem spopadu so na družbenem omrežju zaokrožile fotografije Perezovega okrvavljenega obraza, a ni znano, ali je mrtev ali aretiran. Foto: Reuters Sorodne novice Venezuela: S policijskim helikopterjem nad stavbo vlade Dodaj v

Več smrtnih žrtev med operacijo iskanja pilota helikopterja z lanskih protestov v Venezueli

Ni znano, ali je Oscar Perez med mrtvimi ali aretiranimi

15. januar 2018 ob 22:16,

zadnji poseg: 15. januar 2018 ob 22:17

Caracas - MMC RTV SLO, Reuters

Venezuelske varnostne sile so v operaciji iskanja Oscarja Pereza, ki je lani z ukradenim helikopterjem odvrgel granate na ustavno sodišče, aretirale pet ljudi. V strelskem obračunu je umrlo več ljudi, med njimi tudi dva policista.

Perez je v svojem zadnjem videoposnetku na Twitterju sporočil, da varnostne sile obstreljujejo njega in njegove pajdaše. Fotografije okrvavljenega Perezovega obraza so se nato razširile po družbenih omrežjih. Oblasti so po več mesecih iskanja Pereza našle v revni gorati soseski El Junquito blizu Caracasa.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da so člani celice oboroženi in da so začeli streljati na pripadnike varnostnih sil, ki so jih skušali aretirati. Sile so nato ubile tiste, ki so se upirali. Notranje ministrstvo je sporočilo, da so bili v okviru operacije v obstreljevanju ubiti oboroženi člani "teroristične celice" ter da so pet članov aretirali, niso pa sporočili, ali je Perez aretiran ali ubit.

Ugrabitev helikopterja

Nekdanjega policijskega pilota so oblasti iskale, ker je na vrhuncu lanskih protestov proti predsedniku Nicolasu Maduru ukradel policijski helikopter, poletel nad prestolnico Caracas in odvrgel štiri granate na vrhovno sodišče, nato pa streljal na notranje ministrstvo. Njegova dejanja sicer niso zahtevala žrtev. Perez je bil od takrat na begu, oblasti pa so za "fanatičnega, ekstremističnega terorista" izdale mednarodno tiralico in ga obtožile terorističnega napada.

Rop vojaške baze

Decembra lani je Perez na svojem kanalu na YouTubu objavil videoposnetek oboroženih zamaskiranih moških, ki so v nočnem času prevzeli nadzor nad vojaškimi poslopji, razbili fotografije Madura in predhodnika Huga Chaveza, vklenili okoli ducat vojakov in jih okregali zaradi podpore diktaturi v Venezueli. Protestniki naj bi takrat po trditvah Pereza ukradli 26 pušk in več kot 3.000 nabojev.

"Kakšen strahopetec, ko je ujet kot podgana. Kje je pogum, ki ga je imel ob napadu vojaških enot?" se je v tvitu iz zadnjih Perezovih posnetkov ponorčevala ministrica za zapore Iris Varela. Opozicijski politiki medtem za Pereza zahtevajo pravično sojenje. "Če je storil zločine, mu mora soditi sodišče, kot predvideva zakon," je tvitnila Yajaira Forero.

