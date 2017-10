Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ker je policija izpraznila območje, drugih žrtev ni bilo. Foto: BoBo Dodaj v

V Splitu se je iz protesta nad sodstvom razstrelil moški

Večkrat je grozil

11. oktober 2017 ob 11:19

Split - MMC RTV SLO

Na plaži Kaštelet v Splitu se je v torek razstrelil 54-letni moški. S tem naj bi želel protestirati proti hrvaškemu pravosodju, ki ni ničesar naredilo v primeru njegove mladoletne hčerke, ki naj bi bila leta 2009 posiljena.

Moški je popoldne poklical policijo in dejal, da v rokah drži bombo. Policisti so izpraznili plažo, pogajanja pa so se po dveh urah končala neuspešno, saj je moški bombo aktiviral, pišejo hrvaški mediji.

Motiv za samomor naj bila njegova ogorčenost nad neučinkovistjo hrvaških pravosodnih organov. Moški je namreč trdil, da je njegov znanec leta 2009 spolno zlorabil njegovo takrat 16-letno hčer, a ker mu niso dokazali uporabe sile, primera niso obravnavali. Znancu je leta 2012 na njegovem domu grozil z mačeto, zato ga je splitsko okrajno sodišče obsodilo na štiri mesece zapora. O svoji stiski in iskanju pravice je večkrat govoril tudi za hrvaške medije.

A. P. J.