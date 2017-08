Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vodja pravoslavne Cerkve patriarh Kiril in vatikanski tajnik Parolin sta se zavzela za izboljševanje medverskega dialoga. Foto: EPA Parolin in ruski zunanji minister Lavrov sta se strinjala, da imata instituciji enake poglede na boj proti terorizmu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vatikanski državni tajnik na obisku v Rusiji za izboljševanje medverskega dialoga

Parolin se bo v sredo sestal s predsednikom Putinom

22. avgust 2017 ob 18:48

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je na štiridnevnem obisku v Rusiji. Po srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Moskvi je pohvalil odnose med Rusijo in Vatikanom.

"Naši dvostranski odnosi so na zelo visoki in pozitivni ravni," je povedal Parolin in poudaril pomembnost napredka v medverskem dialogu. Lavrov je medtem dejal, da imata Rusija in Sveti sedež podobna stališča pri reševanju kriz in boju proti terorizmu.

"Naša stališča glede reševanja kriz, boja proti terorizmu in pospeševanja dialoga med civilizacijami so podobna," je izpostavil Lavrov. Govorila sta tudi o reševanju politične krize v Venezueli, kjer želi tamkajšnji predsednik Nicolas Maduro uvesti ustavne spremembe. Parolin je dejal, da bi lahko Rusija sodelovala pri reševanju te krize.

Parolin se je sešel tudi z vodjo pravoslavne Cerkve patriarhom Kirilom, ki se je zavzel za okrepitev odnosov z Vatikanom. Predlagal je sodelovanje pri zagotavljanju humanitarne pomoči na zaradi vojn opustošenih območjih Bližnjega vzhoda.

Kiril za skupne projekte pomoči

"Lahko poskusimo razviti temelj za skupne projekte, povezane s podporo tistim, ki trpijo zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu," je dejal Kiril. Pozdravil je tudi novo, pozitivno ozračje, med rusko pravoslavno in katoliško cerkvijo.

Parolin bo iz Moskve odpotoval še v črnomorsko letovišče Soči na jugu Rusije, kjer se bo v sredo sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Parolin je obisk v Rusiji začel v ponedeljek, ostal pa bo do četrtka. Prvi dan obiska se je med drugim sešel s pravoslavnim metropolitom Hilarionom, ki je predsednik oddelka za zunanje odnose pri moskovskem patriarhatu. Kot so sporočili iz ruske pravoslavne cerkve, sta med drugim govorila o Siriji in se strinjala, da je mir v tej državi možen le po umiku vseh borcev iz zasedenih ozemelj.

Papež kmalu v Rusijo?

Parolin je ob obisku tudi dejal, da ideja o papeževem obisku Rusije dobiva zagon, vendar je treba predtem še precej postoriti. Dodal je, da se Vatikan in Moskva ne strinjata glede stisk kristjanov v nekaterih delih sveta, vendar več podrobnosti ni razložil.

Vzhodna in zahodna veja krščanstva sta se ločili leta 1054. Papež Frančišek si trudi izboljšati odnose s pravoslavci, prvi zgodovinski korak je predstavljalo srečanje med rimskim papežem in moskovskim patriarhom Kirilom februarja lani na Kubi.

J. R.