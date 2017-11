Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 25 glasov Ocenite to novico! Na ladji Aquarius delujeta organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja. Foto: Reuters

Video: Ladja Aquarius pred libijsko obalo rešila 279 prebežnikov

Večina prebežnikov iz Slonokoščene obale in Maroka

22. november 2017 ob 20:01

Tripoli - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Reševalci humanitarnih organizacij SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja so v dveh zaporednih reševalnih akcijah na vzhodnem delu Libijskega morja rešili 279 prebežnikov.

V prvi reševalni akciji so rešili 171 ljudi, večinoma iz Slonokoščene obale, Malija in Gvineje, v drugi pa 108 ljudi, največ Maročanov, Eritrejcev in Egipčanov.

Med reševanjem afriških prebežnikov iz gumijastih čolnov pred obalo Libije je z reševalci na ladji Aquarius plul tudi dopisnik Televizije Slovenija Janko Petrovec.

VIDEO Reševanje prebežnikov pred obalo Libije

J. R., Janko Petrovec, Televizija Slovenija