Vsak šesti Zemljan umre zaradi onesnaženega zraka, vode ali zemlje

Onesnaženost - najbolj podcenjen zdravstveni problem

20. oktober 2017 ob 07:49

London

Zaradi posledic onesneževanja je po vsem svetu od leta 2015 umrlo devet milijonov ljudi, skoraj vse žrtve so bile v državah tretjega sveta, kjer je onesnaževanje krivo za kar četrtino vseh smrti.

Med najbolj prizadetimi so Bangladeš, Somalija, Čad, Niger in Indija, najmanj smrti zaradi onesnaženosti pa so imeli na Švedskem in v Bruneju. Večino smrti je nastopilo zaradi nenalezljivih bolezni, povezanih z onesnaževanjem, kot so bolezni srca, kap in pljučni rak. Dve tretjini smrti je povezanih z onesnaženim zrakom, BBC še povzema poročilo, objavljeno v reviji The Lancet.

Devet milijonov smrti pomeni, da je vsaka šesta smrt od leta 2015 povezana z onesnaženostjo zraka, vode in zemlje, teh smrti pa je tudi trikrat več kot smrti zaradi aidsa, malarije in tuberkuloze skupaj. Vzroki smrti na globalni ravni so bili leta 2015 tako sledeči: največ ljudi je umrlo zaradi onesnaženosti, sledijo pa kajenje tobaka, aids, malarija in tuberkuloza, podhranjenost otrok in mater, prometne nesreče ter vojne in umori.

"Onesnaževanje je mnogo več kot okoljski problem, je globoka in trajna grožnja, ki vpliva na več vidikov življenja. Onesnaženost grozi preživetju človeških družb," je dejal glavni avtor raziskave.

Smrti tudi zaradi onesnaženosti na delovnem mestu

Najhujši vpliv na zdravje ljudi ima onesnaženost zraka, ki je prispevala k smrti 6,5 milijona ljudi. Drugi najpomembnejši dejavnik je onesnaženost vode, zaradi posledic katere je umrlo 1,8 milijona ljudi, onesnažnost na delovnem mestu pa je povzročila 800.000 smrti po vsem svetu.

Kar 92 odstotkov smrti kot posledic onesnaženja je nastopilo v revnih državah, predvsem tistih, ki doživljajo hiter gospodarski razvoj, kot sta Indija in Kitajska.

Te številke so raziskovalce šokirale, saj niso vedeli, da število žrtev zaradi onesnaženja tako hitro narašča, po drugi strani pa se zavedajo, da je verjetno teh smrti še več, saj so povezave med onesnaženostjo in vplivom na zdravje ljudi še vedno nezadostne, na primer med vplivom onesnaženega zraka na demenco, diabetes ali bolezni ledvic. Po drugi strani pa so v veliko primerih nezadostni tudi podatki o vsebnosti strupenih kemikalij ali različnih strupov v zemlji in ozračju, dodajajo pri Guardianu.

Posledice onesnaženosti svet vsako leto po ocenah strokovnjakov stanejo 4,6 milijarde dolarjev letno.

