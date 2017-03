Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Obroč okoli Rake naj bi bil že sklenjen in kmalu naj bi se začel ključen boj za mesto. Foto: Reuters Skoraj tri leta so nadzor nad letališčem imeli skrajneži IS-ja, zdaj pa je v rokah borcev SDF-ja. Foto: Reuters Sorodne novice Kurdske sile na čelu ofenzive za ponovno zavzetje Rake iz rok IS-ja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zavzetje letališča nov korak proti ključni bitki za Rako

Ali grozijo poplave Evfrata?

27. marec 2017 ob 07:51,

zadnji poseg: 27. marec 2017 ob 08:11

Raka - MMC RTV SLO

Sirska uporniška skupina Sirske demokratične sile (SDF) je prevzela nadzor nad letališčem v bližini Rake, ki velja za glavno mesto samooklicane Islamske države.

Osvojitev letališča Tabka je pomemben korak v boju za 45 kilometrov oddaljeno Rako, ki so jo skrajneži zavzeli leta 2014. Predstavnik SDF-ja, ki ga z letalskimi napadi podpira mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA, je sporočil, da so osvobodili letališče, obenem so človekoljubne organizacije izrazile zaskrbljenost glede varnosti civilistov, ki še živijo na območju v bližini mesta na severu Sirije. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je v letalskih napadih koalicije v zadnjem tednu umrlo najmanj 89 civilistov, poroča BBC.

Kaj je z jezom na Evfratu?

Zavzetje letališča je prvi večji uspeh zavezništva kurdskih in arabskih sil, odkar so se prejšnji teden spustili za položaje IS-ja. Teroristi so letališče Tabka od sirske vojske zavzeli avgusta leta 2014. Tu so potem izvajali množične poboje zajetih vojakov. Posnetke pobojev več kot 200 vladnih vojakov so delili po družbenih omrežjih, piše Al Džazira.

Letališče so uporniški borci zavzeli z ofenzivo, katere cilj je bil tudi zavzetje jezu, ki je v bližini, in mesta Tabka. Viri blizu IS-ja so dejali, da naj bi grozile hude poplave. Koalicija, ki jo podpirajo Američani, je zanikala navedbe IS-ja, da je bil strateško pomemben jez na Evfratu tudi cilj zračnih napadov. Kot so zatrdili, je jez, ki je največji v Siriji, ostal nepoškodovan.

V pričakovanju ključne bitke proti IS-ju

Zaradi strahu pred poplavami so številni ljudje zapustili domove in se preselili na višja območja, toda pozneje so dobili ninformacijo, da evakuacija ni bila potrebna. "Za osvoboditev jezu je treba več časa, saj napredujemo počasi in previdno," so sporočili iz SDF-ja. Jez je od Rake oddaljen približno 40 kilometrov.

Pred dnevi je francoski obrambni minister Jean-Yves Le Drian napovedal, da se bo v nekaj dneh začel končni obračun za Rako. Dodal je, da bo to težka, a ključna bitka. Po njegovih besedah je Raka že obkoljena. SDF je veliko ofenzivno za osvojitev glavnega mesta IS-ja sprožil lani novembra. Kurdske sile so na začetku marca pretrgale cestno povezavo med mestom in pokrajino Deir Ezor, ki je bila za teroristično skupino strateško zelo pomembna.

T. J.