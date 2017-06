ZDA: Vrhovno sodišče delno ugodilo Trumpu glede prepovedi vstopa muslimanov

Mala zmaga za predsednika

26. junij 2017 ob 17:48

Washington - MMC RTV SLO

Ameriško vrhovno sodišče je delno sprostilo sodno prepoved izvajanja predsedniškega odloka Donalda Trumpa, s katerim je ta začasno prepovedal vstop v ZDA državljanom sedmih muslimanskih držav.

Najvišje sodišče v državi je tudi odobrilo izreden poziv iz Bele hiše, da delno stopi v veljavo prepoved sprejemanja beguncev, poroča BBC.

Sodniki so ob tem sporočili, da bodo oktobra razpravljali o tem, ali bo Trumpov odlok obveljal ali ga bodo dokončno razveljavili.

"V praktičnem smislu to pomeni, da odloka morda ne bo veljal za tuje državljane s kredibilnimi argumenti za vstop ali konkreten odnos s posamezniki ali družbami v ZDA. Za vse ostale tuje državljane veljajo določbe izvršnega odloka," so zapisali sodniki v današnji razsodbi.

Ogorčenje javnosti

Trump je 27. januarja, le teden dni po zaprisegi, podpisal predsedniški odlok o 90-dnevni prepovedi potovanja v ZDA državljanom Irana, Iraka Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna, za 120 dni vsem beguncem in za nedoločen čas sirskim beguncem.

Ukaz je čez noč prizadel tudi imetnike dovoljenja za delo in bivanje v ZDA ter imetnike veljavnih vizumov kakor tudi begunce, ki so prestali podroben pregled, ki traja dve leti, preden so jim dovolili vstop v ZDA.

Odlok je bil deležen precejšnjega ogorčenja javnosti, mednarodne skupnosti in človekoljubnih organizacij.

K. S.