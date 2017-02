Zvezno prizivno sodišče zavrnilo Trumpovo prepoved vstopa

V pričakovanju pritožbe na vrhovno sodišče

10. februar 2017 ob 06:40,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 07:44

San Francisco - MMC RTV SLO/STA

Sicer pričakovan poraz na prizivnem sodišču v San Franciscu ameriškega predsednika ni omajal in je sodišču nemudoma tvitnil, da se "vidijo na sodišču", saj je "na kocki varnost ZDA".

Pri tem je imel verjetno v mislih vrhovno sodišče ZDA, kjer je razmerje med konservativnimi in liberalnimi člani sodišča štiri proti štiri, pri čemer v primeru neodločenega izida velja odločitev nižje stopnje.

Pravica do varnosti, a tudi pravica potovati, pravica biti nediskriminiran

Tričlansko prizivno sodišče San Francisca je odločalo o tem, ali odločitev sodnika Jasona Robarta iz Seattla, ki je Trumpov ukaz zamrznil, ostaja v veljavi do konca pritožbenega postopka. Prizivni sodniki so soglasno sporočili, da vlada ni predstavila nobenega dokaza, zakaj se tako zelo mudi s prepovedjo vstopa priseljencem in beguncem. "Javnosti je varnost v velikem interesu, obenem pa to velja tudi za svobodo potovanja, ohranjanja družin in svobode pred diskriminacijo," so sporočili sodniki.

Prizivno sodišče je sicer v odločitvi, dolgi 29 strani, med drugim še zapisalo, da vlada ni z ničemer dokazala, da odprava predsedniškega odloka povzroča nepopravljivo škodo nacionalni varnosti.

Ministrstvo še preučuje odločitev

Pravosodno ministrstvo ZDA, ki ga je v četrtek prevzel minister Jeff Sessions, se je odzvalo s sporočilom, da odločitev sodišča preučujejo in razmišljajo o svojih možnostih. Trumpova svetovalka Kellyanne Conway pa je zatrdila, da ima predsednik široka pooblastila glede zaščite državljanov in da se veselijo skorajšnje sodne zmage.

Po poročanju BBC-ja se sicer Trumpova administracija ni prav dosti trudila z argumenti, zakaj bi morala začasna prepoved potovanja v ZDA obveljati, ampak so zgolj zatrjevali, da je takšen odlok v predsednikovi pristojnosti.

Čez noč številnim prepovedal vstop v ZDA

Trump je 27. januarja podpisal predsedniški odlok o 90-dnevni prepovedi potovanja v ZDA državljanom Irana, Iraka Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna, za 120 dni vsem beguncem in za nedoločen čas sirskim beguncem. Ukaz je čez noč prizadel tudi imetnike dovoljenja za delo in bivanje v ZDA ter imetnike veljavnih vizumov kakor tudi begunce, ki so prestali podroben pregled, ki traja dve leti, preden so jim dovolili vstop v ZDA.