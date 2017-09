Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Romarji so osrednja ciljna skupina turističnih delavcev v Savdski Arabiji. Foto: Reuters Romarji sestavljajo 20 milijonov tujih obiskovalcev Savdske Arabije vsako leto. Foto: Reuters Oblasti pa želijo privabiti do leta 2020 15 milijonov romarjev. Foto: Reuters Romarji pustijo največ denarja za nakup spominkov. Foto: Reuters Okolica mošeje v Meki je postala v zadnjih letih veliko gradbišče. Foto: Reuters Domačini upajo, da bodo vsi hoteli in stavbe okoli mošej prinesli nova delovna mesta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dežela dveh svetih mošej želi spodbuditi turizem na račun romarjev

Novi načrti za razvoj turizma

6. september 2017 ob 17:54

Meka - MMC RTV SLO

Mošejo v Meki na leto obišče na milijone muslimanskih romarjev, toda v oči bodejo skoraj prazni hoteli v njeni neposredni bližini. Gre za neizkoriščeno turistična priložnost Savdske Arabije. A kmalu bo drugače.

Savdski kronski princ Mohamed bin Salman je predstavil svoj načrt ekonomskih reform, kjer upe za razvoj polaga na turizem, in sicer na račun romarjev, ki hodijo v Savdsko Arabijo z željo in namenom, da pridejo v stik z islamsko kulturo in tradicijo. Okoli hotelov v neposredne bližine mošeje danes izstopajo veliki napisi Hilton in Marriott, kmalu pa bo v okolici zrastel kompleks Jabal Omar v vrednosti 2,6 milijard evrov, kjer bodo postavili hotele, restavracije in luksuzna nakupovalna središča, da še izboljšajo romarsko izkušnjo, poroča tiskovna agencija Reuters.

Romarji predstavljajo okostje načrta za razvoj turizma, s čimer želi bin Salman osvoboditi gospodarstvo močne odvisnosti od izvoza nafte. Izkoriščanje bogatih nahajališč nafte v Savdski Arabiji predstavlja kar 75 odstotkov prihodkov države. "Vsi ti hoteli in stavbe okoli mošeje bodo - vsaj upamo - prinesli več delovnih mest," je dejal Awad al-Arshani, lastnik trgovine s spominki.

Priložnost za razvoj turizma vidijo v hadžu oziroma tradicionalnemu romanju v Meko. Hadža se mora vsaj enkrat v življenju udeležiti vsak odrasel musliman, ki je zdrav in ima dovolj finančnih sredstev, da si to lahko privošči. Tako je hadž življenjski cilj vsakega muslimana. Za nemuslimane je sodelovanje na romanju prepovedano. Hkrati je hadž velika priložnost za podjetnike, saj v državno blagajno prinesejo 12 milijard ameriških dolarjev prihodkov. Kot kažejo podatki BMI Research romarji zapravijo največ denarja za nakup spominkov, prevoza do mošej ter za hrano in pijačo.

Dejstvo je, da romarji sestavljajo 20 milijonov tujih obiskovalcev Savdske Arabije vsako leto. Skoraj 2,4 milijona jih pride na hadž. Številka se iz leta v leto viša. Oblasti pa želijo privabiti do leta 2020 15 milijonov romarjev. Hkrati pa upajo, da bodo romarji začeli puščati več svojega denarja v muzejih, luksuznih letoviščih in za oglede zgodovinskih znamenitosti.



Vizumi - prvi trn v peti

A ostaja veliko vprašanje, kako se bo Savdska Arabija prilagodila turističnemu povpraševanju, še posebej, ker v z nafto bogati puščavski kraljevini ni turističnih vizumov. Savdska Arabija velja za najbolj zaprtih držav na svetu. Obiščejo jo lahko muslimanski romarji. Oblasti načrtujejo spremeniti pravila, toda ni znano do katere mere in ali bo to vplivalo na strošek vizuma za romarje, ki se vračajo v kraljevino.

Pozornost turističnih delavcev je za enkrat usmerjena v peščico premožnih romarjev, čeprav najbolj rastočo in hkrati največjo skupino turistov sestavljajo manj premožni romarji. Hkrati so turistični delavci vrsto let zanemarjali svetišča, saj čaščenje v njih velja za malikovanje po pravilih visoko konservativne šole sunitskega islama Wahhabi, ki mu sledi Savdska Arabija. Pojavlja se vprašanje, katera bodo sploh odprli za turiste.

Novi načrti za razvoj turizma

Mnenja potencialnih obiskovalcev Savdske Arabije so že zdaj deljena. "Radi imamo to državo, ker je zibelka islama," je za Reuters dejal Nasser al-Zein, turško-nemški prodajalec avtomobilov iz Frankfurta in nadaljeval: "Radi tam zapravljamo, veliko raje kot na Zahodu." Toda za druge je vizum še vedno največja težava. "Če bi trajala dlje, bi lahko obiskali še kakšno drugo mesto kot Meko in Medino," je dejal trgovec iz Alžirije Zawaoui Daraji.

K spodbujanju turizma pa bo pripomoglo tudi novo letališče v Jeddahu in nova hitra železniška proga iz Meke v Medino, ki naj bi začela z obratovanjem naslednje leto. Hkrati pa oblasti načrtujejo luksuzne velike projekte izven svetih mest. Eden izmed njih je projekt Faisaliah, s katerim želijo privabiti 10 milijonov obiskovalcev na obale Rdečega morja do leta 2050. Na severu pa snovalci projekta Rdeče morje želijo privabiti premožne turiste na letovišča, ki jih bodo postavili na območja, kjer vizumi ne bodo potrebni.

