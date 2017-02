Foto: Kako je leto dni pred OI videti Pjongčang?

Priprave v polnem teku

13. februar 2017 ob 06:40

Pjongčang - MMC RTV SLO/Reuters

Pjongčang je dolgo čakal, da gosti zimske olimpijske igre, saj je kar dvakrat kandidiral neuspešno (2010 in 2014), preden je v tretje le zadel v polno. V četrtek je to južnokorejsko smučarsko letovišče naredilo še korak več na poti do sanj, ko se je uradno začelo odštevanje do OI 2018, do katerih nas zdaj loči še leto dni.

Pjongčang, ki leži v gorati pokrajini Gangvon, 200 kilometrov vzhodno od Seula, bo med 9. in 25. februarjem gostil prve zimske olimpijske igre v Aziji zunaj Japonske in odprl azijski olimpijski cikel, ki kaže naraščajoč vpliv območja na svetovni šport, kot poroča Reuters.

Mi bi ob tem dodali: finančne zmogljivosti pokrajine. Ni namreč skrivnost, da je finančno breme olimpijskih iger za državo gostiteljico ogromno, zato ni čudnega, da so OI 2022 dobile vzdevek "OI, ki jih nihče noče gostiti", potem ko so od kandidature ena za drugo odstopale evropske in ameriške kandidatke. Nazadnje sta v igri ostala samo še Peking in Almaty v Kazahstanu , pri čemer je na koncu slavila kitajska prestolnica. Za nameček pa še poletne olimpijske igre 2020 gosti Tokio.

Vzpon Azije

Vodja organizacijskega odbora Li Hi Bom pravi, da je to, da bo naslednje tri olimpijske igre gostila severovzhodna Azija, jasen znak moči regije. "Lahko rečemo, da smo priča azijski dobi v športu," je dejal Li na novinarski konferenci v obalnem mestu Gangneng, ki bo prizorišče tekmovanj v hokeju, kerlingu in drsanju. "Vizija Pjongčanga je odpreti novo obzorje zimskih športov v severovzhodni Aziji in na svetu."

Priprave na OI so bile sicer vse kaj drugega kot tekoče, saj so morali organizatorji premagati začeten odpor pokroviteljev, pa tudi škandal trgovanja s političnim vplivom, ki sta grozila, da bosta pustila grenak priokus na igrah.

Na novinarski konferenci je bilo nekaj vprašanj namenjenih tudi grožnji, ki jo predstavlja Severna Koreja, a je Li skušal tovrstne pomisleke pomiriti: "Na igrah 2018 lahko sodeluje vsak športnik iz katere koli države, dokler promovira mir. Severna Koreja ni nobena izjema."

Korejski "grand slam"

Južna Koreja se bo z gostitvijo olimpijskih iger v Pjongčangu 30 let po poletnih olimpijskih igrah v Seulu pridružila elitni skupini držav z "grand slamom" velikih tekmovanj. Le Japonska, Nemčija, Italija in Francija so gostile tako zimske kot poletne OI, svetovno nogometno prvenstvo in svetovno prvenstvo v atletiki. Skupini se bodo pridružile še ZDA, ko bodo leta 2021 gostile svetovno prvenstvo v atletiki.

Predsednik MOK-a Thomas Bach je v posnetku na slovesnosti ob začetku odštevanja povabil športnike vsega sveta, naj se čez eno leto zberejo v Pjongčangu. "Prvič bo magičnost olimpijskega športa na snegu in ledu prišla v Korejo," je dejal na slovesnosti, ki so jo popestrili tekvondoisti, korejski popizvajalci in izvajalci tradicionalne korejske glasbe.

Bach se je tudi zahvalil korejski vladi in gospodarstvenikom za njihovo podporo in dejal, da ni dvoma, da bo država poskrbela za izjemne olimpijske igre. "Koreja vedno drži svoje obljube," je dodal.

V spodnji galeriji si oglejte, kako so točno leto dni pred OI videti tekmovalna prizorišča v Južni Koreji.

K. S.