Foto: Razkošni savdski hotel ni več "zapor za elito" - spet sprejema goste

Tri mesece je bil hotel zaprt

12. februar 2018 ob 12:25

Riad - MMC RTV SLO, Reuters

V nedeljo so po več kot treh mesecih znova odprli hotel Ritz-Carlton v Riadu - kot je znano, so hotel začasno spremenili v "zlati" zapor za predstavnike politične in gospodarske elite, ki so se morali zagovarjati zaradi očitkov o korupciji.

Več deset savdskih princev, nekdanjih ministrov, tajkunov in drugih poslovnežev je namreč od novembra živelo v hišnem priporu v razkošnem hotelu in čakalo na možnost zagovora. Kot je znano, je savdijski generalni državni tožilec na začetku novembra odredil priprtje okoli 200 pripadnikov gospodarske in poslovne elite, pred nekaj tedni pa je tiste, ki jim obtožb niso mogli dokazati, izpustil, ostale (neuradno naj bi šlo za 56 ljudi) pa premestil v dejanski zapor.

Med priprtimi sta bila tudi eden najbogatejših Savdijcev princ Alvalid bin Talal in eden od kandidatov za savdski prestol, princ Miteb bin Abdulah, oba pa sta znova lahko zadihala svobodni zrak po plačilu astronomsko visoke "odškodnine" - princ Miteb naj bi tako v državno zakladnico nakazal milijardo ameriških dolarjev, znesek, ki ga je moral odšteti princ Alvalid, pa ostaja poslovna skrivnost. 32-letni prestolonaslednik Mohamed bin Salman naj bi si tako želel utrditi moč za obračun s potencialno opozicijo.

Bin Talal je sicer že januarja (z dovoljenjem pristojnih) po svojem razkošnem zaporu popeljal novinarsko ekipo tiskovne agencije Reuters in tako - domnevno po dogovoru s tožilstvom - pomagal ovreči sume, da so politični zaporniki med priporom "trpeli".

Astronomska cena

Riadski Ritz-Carlton, ki stoji v tamkajšnji diplomatski četrti, sicer velja za enega najrazkošnejših hotelov na svetu, primerna pa je tudi cena bivanja v njem - sobe (skupno jih hotel šteje nekaj manj kot 500) je mogoče najeti za 2.439 rialov oz. 530 evrov na noč in več. V njem večinoma prenočujejo poslovneži, člani razširjene kraljeve družine in drugi bogataši.

T. K. B.