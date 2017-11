V Savdski Arabiji zaradi korupcije priprli več princev in ministrov

Prestolonaslednik predstavili Vizijo 2030

5. november 2017 ob 08:45

Riad - MMC RTV SLO

V Savdski Arabiji je protikorupcijska komisija, ki jo vodi prestolonaslednik Mohamed bin Salman, le nekaj ur po ustanovitvi pridržala enajst princev, štiri ministre in več deset nekdanjih ministrov.

V vrsti odpuščanj ljudi na več vodilnih položaj v državi sta bila zamenjana tudi vodja nacionalne garde in vodja mornarice.

Protikorupcijsko komisijo je s kraljevim dekretom v soboto ustanovil kralj Salman, za njenega vodjo pa postavil sina, prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. KOmisija bo imela široke pristojnosti glede preiskovanja primerov morebitne korupcije, izdajanja pripornikh nalogov, zamrznitve premoženja in omejitev glede potovanj v tujino. "Naša domovina ne bo več obstajala, če nam ne bo uspelo izkoreniniti korupcije, koruptvinih posameznikov pa zapreti," je zapisano v dekretu.

Strokovnjaki te menjave ocenjujejo kot del utrjevanja moči prestolonaslednika med vodenjem obsežnega programa reform in hkrati njegov večji nadzor nad ključnimi varnostnimi institucijami v državi.

Med odstavljenimi je tudi milijarder princ Alvaled bin Talal, ki velja za enega najuglednejših savdskih poslovnežev, bil je tudi finančni minister. Priprli so tudi še enega nekdanjega finančnega ministra, Ibrahima al Asafa. Princa Miteba bin Abdulaha so odstavili s položaja ministra za nacionalno gardo in na njegovo mesto imenovali Kaleda bin Ajafa, gospodarski minister pa je namesto Adela Fakieha postal njegov dozdajšnji namestnik Mohamed al Tuvaijri.

Prav odstavljeni princ Miteb, sin pokojnega kralja Abdulaha, je dolgo veljal za najverjetnejšega prestolonaslednika, a je pred dvema letoma hiter vzpon doživel princ Mohamed bin Salman.

Prestolonaslednik Mohamed bin Salman je nedavno zagnal program obsežnih gospodarskih reform, imenovan Vizija 2030, s katerimi želi v državo privabiti več tujega in zasebnega kapitala ter bolj razvejati svoje gospodarstvo, ki je zaradi velike odvisnosti od nafte po padcu cen črnega zlata utrpelo velike izgube. Avgusta je država med drugim zagnala megalomanski turistični projekt, v sklopu katerega namerava 50 otokov in drugih lokacij na obali Rdečega morja spremeniti v razkošna letovišča.

Poleg tega je Mohamed bin Salman nedavno izjavil, da se kraljevina vrača k "zmernemu in odprtemu" islamu. "Vračamo se k temu, kar smo bili prej - dežela zmernega islama, ki je odprta za vse veroizpovedi in v svet," je dejal vplivni princ in dodal: "Ne bomo porabili naslednjih 30 let naših življenj za ukvarjanje z destruktivnimi idejami. Uničili jih bomo danes. Ekstremizem bomo uničili zelo kmalu," je dodal 32-letni princ.

V Riadu so nedavno napovedali tudi vzpostavitev neodvisne gospodarske cone ob severozahodni obali. Projekt, imenovan Neom, bo deloval po drugačnih pravilih, kot veljajo drugod v Savdski Arabiji. Poleg tega se več pravic obeta tudi ženskam in tudi za temi odločitvami naj bi stal prav prestolonaslednik. Savdijke od julija tako končno smejo sesti za volan avtomobila, napovedali so tudi, da naj bi v kratkem odpravili prepoved vstopa za ženske v kinematografe. Poleg tega bodo Savdijke kmalu lahko športne dogodke spremljale v živo na stadionih, kar jim je bilo do zdaj onemogočeno.

A. P. J.