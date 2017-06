Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prenočevanje pod zvezdami v sobi, ki sploh ne obstaja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Švicarski hotel brez zvezdic - le postelja v gorah

Že lani je bil razprodan, letos je znova uspešnica

8. junij 2017 ob 08:49

Sankt Gallen - MMC RTV SLO/Reuters

Ob prihodu dobite pijačo dobrodošlice in zajtrk, nato pa vas domačin v gumijastih škornjih pospremi do sobe, ki je brez sten in stropa, le s posteljo, lučko in nočno omarico. To je hotel brez zvezdic v osrčju švicarskih alp.

Gre v bistvu za konceptualni umetniški projekt švicarskih dvojčkov Franka in Patrika Riklina, s katerim "želita raziskati tradicionalne prijeme gostoljubnosti v bogati državi, polni razkošnih hotelov in nastanitev tako v gorah kot ob jezerih", sta pojasnila. "V svojem umetniškem ustvarjanju želiva iti povsem v drugo smer. Če ponujate namestitev brez zvezdic, dobite svobodo, s katero lahko na novo definirate razkošje," je dodal Frank Riklin.

Namestitev, imenovana Null Stern Hotel (Hotel brez zvezdic), leži visoko v Alpah, v regiji Appenzell v bližini mesta Sankt Gallen, sobe, ki so brez sten, pa ponujajo čudovit pogled na okoliške vršace in pregovorno slikovito švicarsko pokrajino.

V brezzvezdničnem hotelu ob prihodu dobite pijačo in zajtrk, pričaka pa vas receptor, ki je obenem tudi natakar - običajno gre za lokalnega kmeta -, in vas pospremi do namestitve - dvoposteljne sobe z dvema nočnima omaricama, dvema nočnima lučkama in enim lesenim stolčkom, na katerega lahko odložite obleke.

Če je dež, se umaknete v kočo

Za kopalnico se je treba sprehoditi tri minute, gostje jo najdejo v leseni koči, ki služi tudi kot nadomestno prenočišče v primeru slabega vremena. Hotel je odprl le poleti, a vremenske nevšečnosti so lani krojile kar 37 izmed 60 noči, ki jih je bilo na voljo, tako da so se gostje morali izpod milega neba preseliti v kočo.

Čeprav cena za takšno ponudbo sploh ni nizka - 295 švicarskih frankov (272 evrov) na noč, so letos prejeli že več kot 1.300 rezervacij z vsega sveta, od Američanov, Avstralcev in Iračanov, zato so čez poletje že skoraj razprodani.

Predtem spanje v bunkerju

Brata Riklin sta v preteklosti v sklopu koncepta "hotela brez zvezdic" ponujala tudi spanje v jedrskem bunkerju na 1.600 metrih nadmorske višine.

A. P. J., foto: Reuters