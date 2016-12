Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Obiskovalec hotela na vsakem kotičku naleti na dober kozarček gina. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov londonski hotel, ki je posvečen v celoti zgolj ginu

Nova znamenitost na Otoku

22. december 2016 ob 12:15

London - MMC RTV SLO

Novi londonski butični hotel na Portobello Roadu je v celoti posvečen samo eni pijači – ginu. Stoji nad institucijo The Ginstitute – destilarno, kjer je nastal eden najbolj znanih britanskih ginov.

V lepo preurejeni zgradbi so sobe s pogledom na Portobello Road, destilarna, dva bara, muzej in trgovina. Vhod v hotel je skozi bar Resting Room, kjer gostom gin postreže pravi mojster destilacije Jake Burger. Prav tako pa jih lahko nauči, kako si lahko sami zmešajo svoj prvi gin v hotelu.

V prvem nadstropju čaka goste GinTonica – gre za bar in bistro, kjer se je in pije v španskem slogu. Na meniju GinTonicPlus pa ponujajo koktajle z izbranimi začimbami in tinkturami. Za prigrizke pa ponujajo tapase, ki nastajajo iz rok kuharskega mojstra Grega Lewisa.

V zgornjem nadstropju so tri večje sobe, med njimi konferenčna, separe za zasebne zabave in še en bar. Idejni vodja hotela Ged Feltham je za britanski The Telegraph dejal, da je bil razvoj hotela naravni del evolucije podjetja. In hkrati najvelikopoteznejši projekt do zdaj. Vse sobe so seveda napolnjene z ginom, tonikom in dodatki. Med drugim pa so v njih gramofonske plošče z manjšimi zbirkami vinilnih plošč.

Feltham je še dejal, da prihajajo gostje iz cele Evrope in tudi Južnoafriške republike. Pozitivni odziv ga je zelo presenetil. "Zdaj lahko še naprej proizvajamo gin na Portobello Roadu in gostom ponujamo še posebno izkušnjo, ker je The Ginstitute prerastel izvorno lokacijo," je še sklenil Feltham.

#186portobelloroad #thedistillery #gin #presstrip #ginhotel A photo posted by Tooting Kev (@tootingkev) on Dec 15, 2016 at 12:42pm PST

Launch of London's hottest new venue #thedistillery #gin #london #186portobelloroad Did someone say gin? A photo posted by @parker_mk1 on Dec 10, 2016 at 3:33pm PST

Tasting our way through London! If you go to Notting Hill, I highly recommend #theDistillery! We got a beetroot salad, roasted veggies and scallops! Everything was simple but so flavorful! A photo posted by JessicaSpiroRD (@jessicaspirord) on Dec 21, 2016 at 6:19am PST

*Odprtje najbolj vročega prizorišča. Je kdo rekel gin?

**Z brbončičami odkrivamo London. Če greste v Notting Hill priporočamo obisk #theDistillery. Mi smo naročili solato iz rdeče pese, zelenjavo na žaru in pokrivače. Vse je bilo preprosto, a zelo okusno.

K. K.