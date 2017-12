Maribor ta konec tedna v znamenju kraft piva

Vikend kraft piva MariBeer

8. december 2017 ob 09:45

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborska trgovinica butičnih piv Pivarna po štirih jesenskih izvedbah festivala mikropivovarstva v mestu ob Dravi prvič pripravlja še vikend kraft piva MariBeer.

Z dogodkom bodo povezali 40 lokalov v mestu, v katerih bodo predstavili več kot 40 vrst piv iz 21 pivovarn in sedmih evropskih držav.

Kot pojasnjujejo organizatorji dogodka, je t. i. mikropivovarska "kraft revolucija" v razcvetu, saj z varjenjem priljubljene pijače eksperimentira na stotine novih pivovarn in na tisoče malih proizvajalcev iz regije. To počnejo na ogromno različnih načinov, ki jih zadnjih nekaj let podrobneje spoznavajo in okušajo tudi slovenski ljubitelji piva.

"Piva ne ločujemo več samo na rdeče oziroma zeleno, svetlo, temno ali mešano. Pivo je postalo ena najbolj zanimivih pijač, o katerih se danes zelo veliko govori," pravijo organizatorji. Ob tem dodajajo, da bi z dogodkom radi regijska craft piva predstavili čim večjemu številu domačinov in obiskovalcev iz tujine.

Za ta konec tedna so v 40 izbranih lokalov namestili več kot 40 različnih piv, ki sicer niso v redni ponudbi - poleg slovenskih bodo na voljo še hrvaška, srbska, bolgarska, avstrijska, madžarska in poljska piva.

P. B.