Mehiško velemesto nič več ne preganja spolnosti na javnih mestih

Policisti so pare pogosto izsiljevali

22. avgust 2018 ob 11:27

Guadalajara - MMC RTV SLO

V mehiškem velemestu Guadalajara so dekriminalizirali spolno občevanje v javnosti, saj upajo, da se bodo policisti zdaj lahko posvetili reševanju resnejših kriminalnih dejanj in zločinov.

Kot poroča Independent, so mestne oblasti sprejele zakon, po katerem ne bodo več preganjali parov, ki imajo spolne odnose na javnih mestih ali se v javnosti razgaljajo – pod pogojem, da se zaradi tega noben meščan ne bo pritožil.

S tem želijo razbremeniti policijo v mestu, v katerem živi kar 1,5 milijona ljudi, in po drugi strani možem v modrem tudi preprečiti, da zaradi spolnosti v javnosti teh parov ne bi več izsiljevali. Politik Morfin Otero, ki je predlagal spremembo, je namreč opozoril, da je raziskava med univerzitetnimi študenti v mestu pokazala, da je bilo kar 90 odstotkov tistih, ki so jih ujeli med spolnostjo, nato tarča policijskega izsiljevanja. Da proti njim ne bi podali kazenske prijave, so namreč želeli podkupnino.

"Zdaj, ko policisti ne bodo več stikali po grmovju in vogalih ter iskali ljudi, ki se predajajo spolnosti, bodo več časa in energije lahko posvetili preganjanju kriminalcev," je dodal Otero. Dovoljena je spolnost na vseh javnih mestih – parkih, avtomobilih, parkiriščih in zasebnih posestvih, ki jih je videti z ulice.

Zanimivo je, da so zakon sprejeli prav v Guadalajari, ki v nasprotju z liberalno prestolnico Ciudad de Mexico velja za eno najkonservativnejših mest v Mehiki.

A. P. J.