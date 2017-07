25 let turističnega vodnika – v Sloveniji več kot 300.000 izvodov letno

Turistom pomaga v več kot 200 mestih po Evropi

12. julij 2017 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodni vodniki po mestih In Your Pocket praznujejo 25 let delovanja. V Sloveniji so prisotni približno 16 let, zadnjih devet let pa izhajajo tudi v tiskani različici.

Mednarodni vodniki po mestih In Your Pocket so bili ustanovljeni leta 1991. Ideja zanje se je porodila ustanoviteljem Matthiasu Lüfkensu nemških korenin ter belgijskim bratom Georgeu, Oliverju in Nicolasu Ortizu, ki so v pivnici v litovskem Vilniusu ugotovili, da v prestolnici nimajo vodnika po mestu.

In Your Pocket je danes založba krajevnih turističnih vodnikov v Evropi za več kot 200 mest. Informacije o mestih tako domačim in tujim obiskovalcev predstavlja v tiskani izdaji, na popotniškem portalu, družbenih omrežjih, v brezplačnem formatu pdf, videokanalu in brezplačni aplikaciji, ki je na voljo za več kot 50 mest.

Danes vodniki In Your Pocket s 5,5 milijona natisnjenih in distribuiranih izdaj dosežejo 16 milijonov bralcev. "Prisotni smo v 32 državah in več kot 200 mestih - od Švedske do Južne Afrike, od Rusije do Karibov, od Libanona do Avstralije," so poudarili v sporočilu za javnost. Po vsem svetu zaposlujejo okoli 500 ljudi.

V Sloveniji dostopen na 500 lokacijah

Vodniki o Sloveniji podajajo informacije z opisi angleško govorečih turističnih novinarjev, letno pa je natisnjenih več kot 300.000 izvodov, ki so dosegljivi na 500 točkah po Sloveniji. Namenjeni so predvsem tujim turistom, z informacijami pa si postreže tudi vedno več domačinov.

Izhajajo v dveh različicah; ena je žepna, druga pa formata A5. Skupaj so dosegli že več kot 1,25 milijona bralcev s povprečjem 2,49 bralca na revijo in milijon ogledov letno na slovenskih spletnih straneh. Najpogostejši obiskovalci teh so tujci v Sloveniji, sledijo jim ogledi neposredno iz Velike Britanije, ZDA, Hrvaške, Italije, Nemčije, Avstrije, Francije, Avstralije in Kanade.

"Bralcu nudimo koristne informacije o mestu, od osnovnih informacij ob prihodu v mesto, transporta, dogodkov, restavracij in lokalov, nočnega življenja, ogleda znamenitosti, kam se lahko obrnejo za nakup in kje lahko prespijo, do veleposlaništev. Medijsko pokrivamo preko 40 dogodkov in konferenc, ki bi bili zanimivi tudi za tuje obiskovalce," so sporočili s turistične založbe Inyourpocket.

Bralci jih lahko mesečno spremljajo tudi po elektronski pošti, kjer jih In Your Pocket obvešča o aktualnih informacijah iz Ljubljane in Slovenije. Vsako leto pripravijo tudi izbor Best of Ljubljana, v katerem domačini izbirajo najboljšo ponudbo v slovenski prestolnici.

M. Z.