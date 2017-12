Četrto zaporedno rekordno leto za slovenski turizem

S svetovno kampanjo smo nagovorili več kot 117 milijonov ljudi

19. december 2017 ob 14:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnje leto bo za slovenski turizem četrto zaporedno rekordno leto, približali se bomo 12 milijonom turističnih prenočitev. V prvih 10 mesecih letos pa se lahko Slovenija v primerjavi z istim obdobjem lani pohvali s 17-odstotno rastjo prihoda tujih turistov.

"Visoka rast ni naključje," je na dogodku ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenske turistične organizacije (STO) ob koncu leta dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki v prihodnjem letu računa na nadaljnjo petodstotno rast prilivov. Presegli smo tudi že dve milijardi evrov prilivov iz naslova tujskega turizma, glede na primerljivo obdobje lani imamo devetodstotno rast.

"Odgovorno trdim, da ta stabilna rast ni naključje," je dejal minister. Svoje seveda dodajo gibanja v svetu, a Slovenija z rastjo prehiteva sosede tako na severu kot na jugu. Počivalšek pomemben razlog za to vidi v uspešni promociji, v katero je Slovenija po ponovni osamosvojitvi STO-ja v obeh zadnjih dveh letih vložila po več kot 10 milijonov evrov. "Ocenjujem, da smo maksimalno izkoristili priložnost na trgu," je dejal.

Počivalšek za prihodnje leto računa na nadaljnjo rast prilivov, ki naj bi presegala pet odstotkov. K temu naj bi pripomogli novi zakon o spodbujanju razvoja turizma, nadaljevanje promocije, korak naprej pri privatizaciji turističnih podjetij ter novi zakon o Kobilarni Lipica.

Novi zakon o Kobilarni Lipica

Glede privatizacije Počivalšek premike napoveduje že za prihodnje leto. Najprej naj bi država svoje turistično imetje združila pod enotno upravljavsko streho Slovenskega državnega holdinga (SDH), takoj zatem pa pristopila k iskanju kupcev. A ta postopek mora biti voden odgovorno. "Ko prodamo podjetje, moramo vedeti, komu smo ga prodali in kaj bo ta subjekt s tem podjetjem jutri naredil," je poudaril. Zakon o spodbujanju razvoja turizma naj bi medtem zagotovil tudi stabilen vir financiranja STO-ja iz turistične takse. To bo "vir, ki ne bo odvisen od trenutnega razpoloženja aktualnega ministra, odgovornega za turizem", je poudaril Počivalšek.

Z zakonom o Kobilarni Lipica pa naj bi stabilizirali poslovanje in zagotovili, da bo ta dolgoročno stabilen biser slovenskega turizma. Počivalšek je med drugim napovedal "konec z napajanjem vseh priseskov" in da se bo vse v Lipici dogajalo v korist tako javnega kot turističnega dela ter na ekonomskih temeljih. Tako zakon o spodbujanju razvoja turizma kot zakon o Kobilarni Lipica naj bi bila sicer uvrščena na februarsko sejo državnega zbora.

Grenak priokus ostaja po spremembah zakona o gostinstvu, saj je država med drugim poenostavila sistem poročanja o turistih za turistične nastanitve, vendar je bila ambicija glede deregulacije, kot je priznal Počivalšek, precej večja. "Vsi se strinjamo, da bi zadeve poenostavili, ko pridemo s predloga poenostavitve, pa je takih, ki so prisesani z neko dejavnostjo, toliko, da je vsaka sprememba nemogoča," je bil kritičen.

Razpis za pridobitev okoljskih znakov

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je med drugim spomnila na dva aktualna javna razpisa na področju turizma: prvi, za nekaj manj kot 100.000 evrov, je odprt za nastanitvene obrate, ki bi želeli pridobiti okoljske znake, drugi, za osem milijonov evrov, pa naslavlja sofinanciranje razvoja integralnih turističnih proizvodov. Januarja bo sledil še razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij za 3,3 milijona evrov.

"Promocijsko najintenzivnejše leto doslej"

Direktorica STO-ja Maja Pak je zadovoljna s "promocijsko najbolj intenzivnim letom doslej". Med drugim je poudarila rekordno pozornost, ki so jo Sloveniji kot turistični destinaciji izkazovali svetovni mediji, številna priznanja slovenskemu turizmu ter številne uvrstitve države in destinacij na lestvice najbolj atraktivnih in zelenih na svetu.

S svetovno digitalno kampanjo je STO v 21 državah v tem letu nagovoril več kot 117 milijonov ljudi. Prek prenosa kolesarske dirke po Sloveniji na Eurosportu je našo državo spoznavalo 113 milijonov gledalcev. Prepoznavnost države so krepili ambasadorji, kot so kuharska mojstrica Ana Roš in številni športniki. STO je gostil več kot 400 novinarjev in vplivnih spletnih piscev, skupaj s turističnim gospodarstvom so pripravili več kot 140 poslovnih dogodkov v 30 državah. Facebookov profil Feel Slovenia je dosegel več kot pol milijona, profil Instagram pa več kot 100.000 sledilcev, je naštela Pakova.

V prihodnje bo po mnenju Počivalška sicer ključno predvsem povečevanje števila gostov z bolj oddaljenih trgov, predvsem tistih, s katerimi imamo vzpostavljene letalske povezave. STO bo nudil tudi promocijsko podporo ob morebitnem odprtju novih letalskih linij.

A. P. J.