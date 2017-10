Dubaj bo zgradil plavajočo repliko Benetk

En del letovišča bo povsem pod vodo

3. oktober 2017 ob 11:06

Dubaj - MMC RTV SLO

Se da lepoto Benetk poustvariti? Težko, a Dubaj bo poskušal storiti prav to. Emirat namerava namreč zgraditi plavajočo repliko romantičnega italijanskega mesta, vključno z gondolami in kanali - in še podvodnim delom.

Letovišče bo razdeljeno na štiri dele, od katerih bo eden popolnoma potopljen pod vodo, navaja CNN. Plavajoče arabske Benetke bodo del dubajskega projekta Svet (The World), umetne skupine otokov, zgrajenih v obliki zemljevida sveta štiri kilometre od obale.

Za repliko Benetk stoji skupina Kleindienst, ki si je zamislila podvodno etažo s sprejemno avlo, 180 kajutami in tremi restavracijami z izjemnim razgledom na podvodni svet Perzijskega zaliva.

Priredili bodo tudi karneval in bienale

Plavajoče Benetke bodo tehnično klasificirali kot ladjo, nosilci projekta pa nameravajo uporabiti isto tehnologijo kot za Plavajočega morskega konjička, še en Kleindienstov podvodni projekt, ki ga trenutno razvijajo v Dubaju. Da bi v letovišču še dodatno pričarali "pristni" beneški duh, nameravajo tam gostiti dubajske izdaje beneškega karnevala, beneškega bienala in praznika svetega Odrešnika (Festa del Rendentore).

V zadnjih letih se je podvodni turizem izkazal za zelo priljubljenega po vsem svetu, od podvodne restavracije Ithaa na Maldivih do podvodnih hotelskih suit v dubajskem hotelskem kompleksu Atlantis The Palm.

Letovišče Benetke na vodi, ki naj bi se odprlo leta 2020, če bo šlo vse po načrtih, in ki ga bodo začeli graditi leta 2018, po prvotnih predvidevanjih stane 680 milijonov dolarjev.

Bodo Benetke rešile Svet?

Otoški projekt Svet (The World) sicer še vedno ni postal tako vroča naložbena znamenitost, kot so upali, ko so ga začeli graditi leta 2003. Večino od 300 otokov so prodali pogodbenikom, da bi na njih zgradili zasebna bivališča, a jih večina ostaja neposeljenih. Nosilci projekta upajo, da bo predlagana replika Benetk vzbudila več zanimanja za otočje.

"Izjemno navdušen in ponosen sem nad Plavajočimi Benetkami," je povedal Josef Kleindienst, predsednik družbe Kleindienst. "Naš cilj je okrepiti nepremičninsko krajino in turizem ter prinesti novo ikonično izkušnjo."

K. S.