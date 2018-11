Foto: Postojnska jama zaključuje praznovanje 200. obletnice

Svečana prireditev v Postojni

16. november 2018 ob 14:22

Postojna - MMC RTV SLO, STA

S prireditvijo, ki so jo poimenovali Poklon Postojnski jami, so sklenili celoletno praznovanje 200-letnice odkritja notranjih delov znane slovenske jame.

Direktor Marjan Batagelj je pred prireditvijo, za katero so pripravili program s številnimi slovenskimi ustvarjalci, nastopil pa je tudi italijanski glasbenik Matteo Bocelli, poudaril trajnostni vidik upravljanja jame.

"Samo od človeka, od upraviteljev je odvisno, ali jo bomo pustili svojim zanamcem v boljšem stanju ali slabšem. Zgodovina nas uči, da lahko človek naredi veliko slabega tudi jami," je pojasnil Batagelj.

Bocelli pa je ob nastopu dejal, da je počaščen, da lahko nastopa v tovrstnem ambientu jame, "v katero se preprosto zaljubiš". Svoj samostojni nastop je sklenil s pesmijo Can't Help Falling In Love v duetu z Nuško Drašček. Program je povezovala Bernarda Žarn.

Častni pokrovitelj prireditve je bil predsednik Borut Pahor, ki je v govoru spregovoril o odgovornosti do varovanja narave, tudi podzemnega sveta, in skupnem zavzemanju za ohranitev za prihodnje generacije.

Pred 200 leti, 14. aprila 1818, je svetilničar Luka Čeč naznanil svoje naključno odkritje novih delov Postojnske jame. "Tu je nov svet, tu je paradiž," je Čeč opisal to, kar je zagledal, ko je med pripravami jame na obisk avstrijskega cesarja Franca I. preplezal steno v do tedaj neznani rov in odkril najlepše dele Postojnske jame, danes pa velja za začetnika postojnskega turizma.

Letošnje leto bodo zaključili z rekordnim obiskom, saj predvidevajo, da bodo do konca leta 2018 sprejeli že 1,3 milijona obiskovalcev, samo jamo pa si bo ogledalo približno 810 tisoč ljudi. Med obiskovalci so najbolj številčni Italijani, sledijo pa Nemci, Korejci in Slovenci.

P. B.