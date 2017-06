Foto: Sprehod po starem Tbilisiju

Čar stare gruzijske prestolnice

7. junij 2017 ob 07:13

Tbilisi - MMC RTV SLO/Reuters

Pod veličastno utrdbo Narikala se skriva gruzijski biser - stari Tbilisi, zgodovinska četrt gruzijske prestolnice, ki s svojo eklektično in slikovito arhitekturo odraža zgodovino leta 479 ustanovljenega mesta, ki so mu čez stoletja vladali Mongoli, Arabci, Turki in Rusi.

S kamnitimi tlakovci tlakovane uličice in nevarno nagibajoče se hiške starega mesta so oblikovali tako potresi kot vpadi - najbolj na udaru je bilo mesto med perzijsko invazijo leta 1795. S svojo trdnjavo Narikala iz 4. stoletja, pravoslavnimi cerkvami, dekoriranimi stebri in starimi balkončki na hišah stari Tbilisi izžareva šarm starodavnega evrazijskega razpotja.

Soseska, čeprav na številnih mestih žalostno propadajoča, je nedvomno izjemno očarljiva. Bogato izrezljanih lesenih vrat in krušečih se pročelij starih stavb se še vedno ni dotaknil urbani razvoj, ki naglo spreminja obraz Tbilisija, mesta na bregu reke Kure z 1,5 milijona prebivalci.

Strma rast turizma

Za to se gre zahvaliti tudi zdaj že nekdanjemu županu Tbilisija Gigiju Ugulavi, ki je leta 2010 dal pobudo za program obnove starih, poškodovanih hiš in kamnitih uličic, da bi tako naredil stari Tbilisi privlačnejši za turiste.

Prav turizem je sicer najbolj rastoča panoga v Gruziji, kjer so leta lani našteli rekordnih 2,7 milijona turistov. Obiskovalce v to državo ob vznožju Kavkaza privabljajo tako bogata zgodovina in lepa narava kot tudi odlično vino z najstarejšo tradicijo na svetu.

K. S.