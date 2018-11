Pomembna publikacija je s pomočjo Mire Šemić končno dosegla tudi slovensko gastronomsko območje. Foto: MMC RTV SLO/Klara Širovnik Dogodka se je udeležil tudi sam direktor Gault & Millauja Côme de Chérisey Foto: BoBo Hiša Franko in Gostilna pri Lojzetu sta na ocenjevanju dosegli enako število točk. Foto: MMC RTV SLO/Klara Širovnik Za prispevek k razvoju slovenske sodobne kulinarike pa so v vodniku nagradili Janeza Bratovža iz restavracije JB v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO/Klara Širovnik Ob restavracijah je v vodniku 50 strani posvečenih še vrhunskim pridelovalcem, od oljkarjev do vinarjev, od medarjev do pridelovalcev mesnin. Foto: MMC RTV SLO/Klara Širovnik Sorodne novice Kako bo slovenske restavracije ocenil prestižni Gault&Millau? Slovo Robuchona, kuharja z največ Michelinovimi zvezdicami Dodaj v

Gault & Millau za najboljši restavraciji razglasil Hišo Franko in Gostilno pri Lojzetu

Direktorica vodnika za Slovenijo je priznana sommelierka Mira Šemić

21. november 2018 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodno uveljavljeni kulinarični vodnik Gault & Millau (ki je slovenske gastronomske bisere dolgo skrival pod avstrijsko publikacijo), je navsezadnje – tudi uradno – dosegel slovensko kulinarično področje. Za najboljši restavraciji so razglasili Hišo Franko in Gostilno pri Lojzetu, vodnikov "chef" leta 2019 pa je postal Igor Jagodic iz restavracije Strelec.

Na elegantnem večeru, prepletenem z okusi izbranega vina, vrhunsko kulinariko in prodornimi melodijami žive opere, so pod budnim očesom sommelierske avtoritete Mire Šemić priznanja podelili najboljšemu slovenskemu natakarju leta, poleg tega pa so oznanili še najboljšega kuharskega mojstra leta, kuharja, ki je naredil največ za sodobno kulinariko v Sloveniji, najboljši restavraciji leta, nadarjenega mladega kuharja leta, kuharja prihodnosti, kuharja tradicije in najboljše priljubljeno slovensko "zbirališče".

Na anonimnem ocenjevanju so strokovnjaki v preteklih mesecih nenapovedano obiskovali slovenske restavracije – obiskali so jih kar 130 –, pri ocenjevanju pa sta Hiša Franko in Gostilna pri Lojzetu dosegli enako število točk, in sicer 17 in pol. Uspehe "zmagovalnih dveh restavracij", ki so ob naslovu najboljših restavracij leta 2019 podelili še štiri kape, gre pripisati zvestobi lokalnemu okolju, drznosti, slogu in tehniki njunih mojstrov. "Hvala vsem tistim, ki zahajate v Hišo Franko in cenite naše delo. Seveda se naš svet tukaj ne ustavi ..." je ob prejetju priznanja dejal Valter Kramer iz Hiše Franko.

Štiri kape (Gault & Millau sicer gostilne in restavracije ocenjuje po lestvici od ene do petih kap), so sicer prejele še Hiša Denk, Oštarija Debeluh, Restavracija Mak in restavracija Strelec, ki pa so prejele manj točk od najboljših dveh. Kar nekaj pa je takih restavracij, ki so prejele tri kape.

Za chefa leta, ki po mnenju ocenjevalcev preteklost uspešno združuje z modernimi tehnikami, so razglasili Igorja Jagodica, ki pravi, da je takšno priznanje velika motivacija za naprej. Nagrada za najboljšega natakarja je šla v roke Matica Šubica iz restavracije Maxim, za najboljše zbirališče, ki ga odlikujejo pestrost, edinstvenost in kanček navihanosti, pa so razglasili Odprto kuhno.

Nagrada mlademu talentu leta 2019 je šla v roke človeku, ki nosi strast kuharja v genih, njegova mladost pa mu daje pogum in s tem prednost. Strast, talent in predanost so lastnosti najobetavnejšega mladega kuharskega talenta Mojmirja Marka Šiftarja.

Kuharica tradicije leta 2019 je Meta Repovž iz Gostilne Repovž, ki s svojimi jedmi zadovolji domačine in tujce, pod njenimi rokani pa nastajajo krožniki, ki govorijo sami zase. Šef prihodnost je David Vračko, ki zadnjih sedem let kuha v mariborski restavraciji Mak, za prispevek k razvoju slovenske sodobne kulinarike pa so v vodniku nagradili Janeza Bratovža iz restavracije JB v Ljubljani.

"Vodnik Gault & Millau je tisti skoraj zadnji kamenček na slovenskem kulinaričnem zemljevidu. Gault & Millau mi je všeč zato, ker ocenjuje na pravičen način. Prednost je, da je lahko več najboljših, saj nisem privrženec športnega ocenjevanja, pri katerem je nekdo prvi in drugi zadnji. To je preveč surovo," je ob tem za MMC poudaril Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu.

Da je projekt sploh dosegel Slovenijo, je zaslužna Mira Šemić, sicer ena večjih vinskih strokovnjakinj pri nas. Ob dogodku pa je poudarila, kako pomemben je vodnik za slovensko kulinariko. "Danes smo se zbrali, da naredimo poklon slovenski hrani in slovenskemu vinu, ker imamo kaj pokazati, kaj pokusiti in si je Slovenija zaslužila eno tako knjigo. Slovenija je s tem vodnikom dobila rumeni potni list za svet gastronomije."

Večer se seveda ni dogajal le na odru, kjer so za izjemne dosežke popolnoma nepristransko nagradili izjemne slovenske posameznike in gostilne, ampak tudi v prostoru ob poskušanju odlične hrane. V večerni ponudbi Restavracije Calypso, ki so ji ocenjevalci nadeli 16,5 in s tem tri kape, se je tako znašla soška dimljena postrv v orehovem piškotu s postrvinim namazom, rdečim zeljem, hrenovo majonezo in oljem kopra.

Klara Širovnik