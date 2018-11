Gibalni park ob Expanu v Pomurju je že odprt

Odprtje gibalnega parka ob murskosoboškem jezeru s 34 postajami

28. november 2018 ob 11:15

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Murska Sobota si želi s svojo inovativno zgodbo o paviljonu Expano v prihodnjih mesecih in letih postati destinacija, ki bi jo obiskali mnogi slovenski in tuji turisti. Zunanji gibalni park za športnike in družine od konca oktobra uradno že deluje.

Murska Sobota pridobila evropski razpis

Doživi Expano, občuti Pomurje v malem oziroma Expano – vrata v Pomurje so kratki in jedrnati opisi (gesla), s katerim se Pomurje kot regija v celoti želi predstaviti svetu s svojo kulinarično, kulturno-zgodovinsko, družabno in kulturno-etnološko ponudbo na zelo sodoben način, ki jih bo ponujal celovit projekt Expano.



Gibalni park za odrasle vključuje 34 fitnes postaj, za otroke pa je namenjenih okrog deset igral, ki so tik ob pavilljonu. Uradno je ta zunanji del paviljona že odprt, in sicer od zadnjega konca tedna v oktobru. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Naj spomnimo: gre za kompleks moderne arhitekturne zasnove, razdeljen na pet enot, v katerih se je od maja do konca oktobra 2015 predstavljala Slovenija na svetovnem turističnem sejmu Expo v Milanu. Po koncu sejma so se na evropski razpis za paviljon potegovale slovenske občine oz. podjetja in najboljšo zgodbo, kako paviljon "unovčiti" v prihodnosti, je ponudila občina Murska Sobota. Zraven nje so se za paviljon potegovale še občina Ptuj, Ajdovščina, Kočevje, Zagorje ob Savi, Mestna občina Ljubljana in podjetje Soline. Občina Murska Sobota je v obsežni razpisni dokumentaciji predstavila vizijo paviljona ob "Soboškem morju", z dodatno ponudba fitnesa na prostem in igrali, s čimer se je bistveno razlikovala od idej drugih občin. Prav tako so navdušili z izborom lokacije, ki je zunaj središča mesta ob jezeru, s čimer že tako arhitekturno poseben paviljon pride še bolj do izraza. Finančna zgodba? Župan Murske Sobote Aleksander Jevšek je razkril, da so predvidena finančna sredstva za celotno zgodbo Expano segala najprej do tri milijone in pol, ko so se dela intenzivno začela, pa so se dvigale tudi številke; vse do šestih milijonov, pri čemer je Evropska unija prispevala glavnino (80 odstotkov), preostanek (okrog dober milijon) pa je zagotovila Mestna občina Murska Sobota.

Paviljon, gibalni park za otroke in odrasle

V razpisni dokumentaciji je občina Murska Sobota predstavila zelo premišljeno in strateško inovativno zgodbo, kako privabiti domače in tuje turiste, ki se lahko družijo ob jezeru, zaplavajo v njem, deskajo, se razgibajo v fitnesu na prostem, se na igralih igrajo z otroki, pokusijo lokalno pomursko hrano in pijačo ter izvedo marsikatero podrobnost o zgodovini, kulturi in etnologiji na trenutno najsodobnejši multimedijski način, oz. kot je povedal župan Murske Sobote: "Naša želja je, da paviljon postane ponos v Pomurju in ponos Pomurja v svetu. Uspelo nam je pridobiti razpis, nismo si pa niti sami predstavljali, da bo to tako dobra zgodba, ki zdaj raste iz dneva v dan. Rekli smo pa nekaj: delali bomo zgodbe, ki "štrlijo" iz povprečja, ker četudi simbolično rečemo, lendavski stolp je morda simbol tega štrljenja iz povprečja, ker samo te zgodbe vlečejo turiste v našo regijo."

Aleksander Jevšek, župan Murske Sobote:" Bom iskreno povedal: ne želimo si pretiranega množičnega turizma, ker za to niti nimamo dovolj prostora, želimo pa si posebno kakovostno in drugačno turistično zgodbo. Če se spomnite tistih časov, ko je propadala Mura, pa Pomurka - Pomurje je bilo sinonim za nekakšno revno regijo, kjer je velika brezposelnost, mi pa želimo to sliko sedaj spremeniti. Želimo, da je ta regija turisična destinacija, ker imamo zelo lepo naravo. Druga pomembna stvar: imamo varnost, ki je danes v svetu zelo iskana. Imamo tudi odlično hrano in vina, kot ljudje pa mislim, da smo Pomurci zelo gostoljubni in domači. Imamo torej vse, kar potrebujemo, zato da pridejo domači in tuji turisti k nam preživet kakovosten prosti čas, da se morda na malce drugačen način spočijejo, rekreirajo in predvsem - da uživajo."Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

"Želimo si, da ko pride nekdo v paviljon reče: "Vauu, kaj so ti Pomurci naredili!" To je smisel vsega. Tudi ni naš cilj, da turistom delimo letake, ampak da jim na najsodobnejši multimedijski način pričaramo ta del Slovenije. Tudi mene namreč velikokrat kdo ali v tujini ali drugod po Sloveniji, vpraša, kam naj gre v Pomurju, kje je kaj zanimivega videti, kje je dobra pomurska kulinarika. No, v Expanu si bo vsak turist lahko ogledal, kaj Pomurje kot regija ponuja. Zelo spodbudno je pa tudi to, da so se zaradi tega projekta zelo povezale občine in ponudniki v Pomurju. Ker do zdaj je morda vsak okopaval svoj vrtiček, ni bilo torej tako kakovostne povezave s samimi turističnimi produkti v regiji. Zdaj pa bodo imeli vsi priložnost, da se pokažejo v vsej svoji luči, vsak s svojo posebnostjo." Aleksander Jevšek, župan Murske Sobote

Brezplačna plaža, gibalni park in parkirišče

Otroški gibalni park je v neposredni bližini paviljona, za odrasle pa je le nekaj korakov odmaknjen. Zraven obeh gibalnih parkov so na voljo tudi štiri lesene hišice z vgrajenim kaminom, namenjene družinskim piknikom in različnim tematskim praznovanjem na prostem. Expano, vrata v Pomurje, bodo odprta vsem, ki bodo želeli preživeti lep sproščujoč dan v ali ob jezeru. Vse storitve, razen tako imenovanega »interaktivnega doživljajskega muzeja«, ki bov zadnjih dveh delih notranjosti Expana, bodo brezplačne (za tovrsten "muzej" bo vstopnica 10 eur). Pomurska regija želi na ta način spodbujati druženje ljudi, spoznavanje celotne pomurske regije v vseh pogledih, predvsem pa v ta del Slovenije vnesti svežino, kakovost in inovativnost na gospodarskem in turističnem področju. Pričakujejo ogromno tujih obiskovalcev, predsem iz sosednje Madžarske, Hrvaške in Avstrije ter drugih turistov, ki Expano na spletu poiščejo kar sami. Po odprtju paviljona naj bi bili odprti vsak dan v letu, organiziranih pa bo tudi veliko tematskih prazničnih doživetij ter dogodkov. Kot pravi Bojan Kar, direktor razvojnega centra Murska Sobota, bo najmanj 30 tudi povsem novih delovnih mest, vse od gostincev, turističnih svetovalcev, športnih inštruktorjev, pedagoških delavcev in drugih, ki bodo skrbeli za celovito Expano ponudbo in doživetje.

Ena od multimedijskih vsebin v paviljonu bo tudi virtualni polet z balonom na določene lokacije ob reki Muri. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

"Soboško jezero je talna voda iz približno šestih metrov, prod se je kopal na globini 20 metrov. Tisti del, kjer bo plaža, smo morali zasipati. Jezero ima okrog 20 metrov globine. Kar je še zanimivo: po zadnjih analizah, ki so bile jeseni 2018, je voda tako čista, da bi se lahko pila. Že zdaj v zadnjih letih je na jezeru veliko kopalcev in deskarjev, tako da se bo ta trend samo še okrepil," je povedal murskosoboški župan. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Pet enot paviljona

Paviljon bo po odprtju ponujal interaktivno doživetje za posameznike, zaključene družbe ali poslovne obiskovalce. Po njem se bodo obiskovalci lahko sprehodili posamezno ali strokovno vodeno. V prvem delu paviljona bo Turistični informativni center (TIC) Murska sobota s pomočjo avdio-videopredstavitev in individualnih pogovorov obiskovalcem na voljo z vsemi informacijami, kar zadeva turizem v celotni Pomurski regiji. V drugem bo kulinarični kotiček s pomurskimi sezonskimi hladnimi in toplimi dobrotami ter veliko zunanjo teraso. V tretjem bo poslovno središče, v četrtem in petem pa razstavni prostor kot interaktivni multimedijski zelo sodoben "muzej in 3D -prehod po Pomurju" z okrog dvajsetimi različnimi postajami (vključevale bodo doživetja, za vso družino oziroma vse generacije ob katerih bodo vključeni vsi čuti: npr. 3D-virtualni polet z balonom po Pomurju oziroma obrobju reke Mure, kot je bil leta 1934, obisk sobe z ogledali, hologrami s tipičnimi pomurskimi živalmi, spoznavanje zgodovine, etnologije, kmetijstva, različnih ekosistemov Pomurja na multimedijsko sodoben način, ki bo privlačen tako za otroke, mlade kot odrasle in turiste ...). Do paviljona bo vozil mestni avtobus Sobočanec iz središča Murske Sobote, za hiter skok na prekmursko gibanico ob jezeru pa si bodo obiskovalci lahko izposodili tudi avtomatiziran kolesarski sistem »Soboški biciklin», ki bo imel eno od postaj ravno ob paviljonu.



Kot rečeno, se uradno odprtje Expana pričakuje v začetnih mesecih prihodnjega leta, gibalni park s 34 postajami pa je uradno že odprt. Na njem se lahko razgibate kateri koli dan v tednu ob vam priljubljenih urah.



Tanja Mojzer