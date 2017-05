Italija brezplačno ponuja v najem več kot 100 gradov in vil

Cilj: obuditi neobljudeno podeželje

18. maj 2017 ob 08:50

Rim - MMC RTV SLO

Italija brezplačno ponuja starodavne gradove, samostane, stolpe, kmetije, šole, vila in gostišča novim lastnikom, a pod enim pogojem - da bodo te zgodovinske stavbe spremenili v turistične objekte, kot so hoteli, restavracije ali terme.

Shemo je predstavilo italijansko ministrstvo za kulturno dediščino v okviru strateškega načrta za razvoj turizma, s katerim želijo ogromne množice turistov, ki vsak dan prihajajo v Italijo, iz najbolj obleganih mest, kot so Benetke, Firence, Pompeji ali Rim, zvabiti tudi v manj znane in obljudene kraje.

Najprej 103 stavbe, nato še 200

"Naš cilj je, da zasebne in javne stavbe, ki so prazne, znova obudimo in jih ponudimo romarjem, pohodnikom, turistom in kolesarjem," je po poročanju Telegrapha dejal predstavnik ministrstva Roberto Reggi. V prvem paketu so ponudili 103 stavbe.

Zainteresirani bodo morali predstaviti načrt, kako želijo obuditi določeno stavbo in kakšno turistično dejavnost bi izvajali v njej. Če bodo uspešni, bodo eno izmed stavb s seznama dobili brezplačno v devetletni najem z možnostjo podaljšanja za enako obdobje. Tisti z najboljšo turistično idejo pa bodo eno izmed zgodovinskih stavb dobili v kar 50-letni najem. Ali lahko en človek najame več praznih stavb, ni znano.

Vse 103 stavbe, ki želijo najti nove lastnike, ležijo umaknjene od glavnih turističnih poti. 44 med njimi je postavljenih ob romarskih ali zgodovinskih poteh, kot sta na primer znamenita via appia – ena najstarejših rimskih poti, ki je povezovala Rim z Brindisijem, in via francigena – starodavna romarska pot iz Francije do Rima. Preostalih 59 nepremičnin leži ob italijanskih kolesarskih trasah.

V prihodnjih dveh letih država načrtuje tako obuditi še dodatnih 200 zgodovinskih stavb, ki za zdaj še samevajo.

"Turizem bi lahko bil gonilo italijanske gospodarske rasti, če bo država znala izkoristiti te skrite možnosti," je dodal Reggi.

Italija je v preteklih dveh letih na dražbi ponudila tudi 30 svetilnikov vlagateljem, ki bi jih bili pripravljeni spremeniti v hotele ali druge turistične objekte.

A. P. J.