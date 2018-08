Italijanski tekač je tirolsko pohodniško pot premagal v rekordnem času

200 kilometrov dolgo pot je pretekel v dveh dneh

15. avgust 2018 ob 20:53

Merano - MMC RTV SLO

Večina planincev tirolsko visokoležečo pohodniško pot prehodi v desetih dneh. Italijanskemu ultratekaču Danielu Jungu je zahtevno turo uspelo preteči v le dveh dneh, s čimer je 34-letnik podrl nov rekord.

Pot se razteza med avstrijsko dolino Zillertal in italijanskim mestom Merano. Na 200-kilometrski poti se pohodniki in tekači soočijo s številnimi nevarnimi odseki, slemeni in prelazi.

"Zelo vesel in ponosen sem, da se pot dokončal brez poškodb," je za CNN Jung povedal po tem, ko je velik tekaški zalogaj premagal v 57 urah in 32 minutah. "Če ne bi podcenjeval poti, bi jo lahko pretekel v še krajšem času," je še dejal.

Pot velja za eno najzahtevnejših alpskih poti, na kateri je treba prečkati tudi zavarovane planinske poti (s tujko imenovan ferate), ki so za napredovanje po večini dolžine opremljene z varovali in pomagali iz železja.

Jung je načrtoval, da bo pot premagal v 48 urah. Prepričan je, da mu to ni uspelo, ker se na prečkanje zavarovanih planinskih poti ni dobro pripravil. "Na ferate nisem bil pripravljen. Vsekakor pa je osvojitev take poti zelo pomembna izkušnja, ki mi bo koristila pri nadaljnjih projektih," je še povedal.

Med potjo je nekaj ur tudi spal. "Telo mi je povedalo, da potrebuje počitek, zato sem za nekaj časa legel," je pojasnil. "Dejstvo, da so me na cilju čakali moje dekle, družina in prijatelji, mi je pomagalo dokončati. Naslednje leto bom ponovno poskusil," je še dejal.

K. Ši.