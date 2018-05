Izbrani 18-letniki po državah Evropske unije z brezplačnimi vozovnicami

Vozovnice za vlak podarjajo v okviru projekta RaziskujEU

4. maj 2018 ob 11:17

Bruselj - MMC RTV SLO

Prihajajoče poletje bo lahko 15.000 mladih Evropejcev po državah Evropske unije potovalo z brezplačnimi vozovnicami za vlak - do vozovnic so upravičeni mladi, stari natanko 18 let, potovati pa jim bo dovoljeno 30 dni.

Projektu so pobudniki namenili 12 milijonov evrov evropskih sredstev, 18-letniki pa morajo, če želijo dobiti brezplačno vozovnico, na spletni strani Evropskega parlamenta izpolniti prijavo, ki jo bodo pristojni odprli junija. 15.000 srečnežev bodo izbrali na podlagi izpolnjenega kviza o Evropski uniji in sistema kvot.

Za potovanje bodo mladi morali izkoristiti obdobje med julijem in septembrom 2018, štiri države Evropske unije pa bodo lahko raziskovali do 30 dni. Vozovnice bodo razdelili prek že obstoječega programa Interrail, ki evropski mladini vozovnice po dostopnejših cenah zagotavlja že vse od leta 1972.

V Evropskem parlamentu poudarjajo, da projekt mladim financira izključno prevoz z vlakom, ne pa tudi nastanitve, vstopnin in hrane na potovanju. Dodajajo tudi, da je v omenjen prevoz vključeno tudi morebitno potovanje z drugimi prevoznimi sredstvi, na območjih, kjer potovanje z vlakom ni mogoče.

Evropski parlament si s projektom RaziskujEU (DiscoverEU), v okviru katerega so mladim dostopne tudi brezplačne vozovnice, prizadeva za večjo povezanost mladih Evropejcev.

K. Ši.