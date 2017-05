Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na Vrhniki bo dišalo po kavi. Foto: Reuters Salon Sauvignon vabi na Ptuj. Foto: MMC RTV SLO Ste že kdaj kuhali v kotlu? Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam ta konec tedna? Na sauvignon, refošk, kavo ali ogled starodobnikov

Pestro dogajanje ponuja za vsakogar nekaj

19. maj 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tokratni vikend je natrpan s turistično-kulinaričnimi dogodki, ki so raztreseni po vsej Sloveniji, zato boste imeli kar veliko dela, če jih boste želeli obiskati več.

Začnimo s festivalom vina, kulinarike in lepih umetnosti Salon Sauvignon, ki bo potekal v soboto med 13.00 in 21.00 v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Za vstopnino bo treba odšteti 18 evrov, za ta denar pa bodo obiskovalci lahko poskusili najboljše sauvignone iz Slovenije in sveta in se udeležili več predavanj.

Festival za kavoljubce na Vrhniki

Na Vrhniki bo v soboto dišalo po kavi in kavnih dobrotah vseh vrst, saj bo med 9.00 in 17.00 potekal 2. Festival kave. Kavoljubci bodo okušali sveže kave različnih slovenskih ponudnikov,

ne bodo pa manjkali niti kavni koktajli in likerji, kavne sladice in minjoni, kavno pivo ter druga presenečenja. Celodnevno dogajanje bo potekalo v parku pred Cankarjevim domom Vrhnika, v primeru slabega vremena pa bodo obiskovalci lahko v kavi uživali pod velikim šotorom. Vstop na festival je prost.

Pokušina refoška v Marezigah

Marezige bodo od petka do nedelje v znamenju refoška, saj bo ta konec tedna potekal tradicionalni Praznik refoška, ki obiskovalce vabi ne le z bogato vinsko in gastronomsko ponudbo, pač pa tudi z vrsto zabavnih, kulturnih in športnih prireditev. Odprtje praznika s kulturnim programom bo danes ob 18.30, sledila bo pokušina nagrajenih vin in druženje vinogradnikov Slovenske Istre. V soboto in nedeljo bodo skozi večino dneva obiskovalcem na voljo "odprte kantine" domačih pridelovalcev vina, poleg nagrajenih vin pa se obeta tudi bogata ponudba domačih kulinaričnih dobrot. Prav tako bodo na vrsti različne kulinarične predstavitve in delavnice priprave istrskih jedi. Nedelja bo v znamenju razglasitve Šampiona refoška in kronanja Kralja refoška.

Vrhunec dogajanja v Beli krajini - Vinska vigred

V Metliki je ta konec tedna rezerviran za že 35. Vinsko vigred, ki je največja tradicionalna turistično-vinarska in kulturno-etnološka prireditev v Beli krajini. Prireditelji pričakujejo, da bo od petka do nedelje metliško mestno jedro in prireditve obiskalo do 20.000 obiskovalcev z vseh koncev Slovenije in iz Hrvaške. Letošnji dogodek bo ob 20.30 uradno odprl prokonzul slovenskega združenja evropskih vitezov vina Tomislav Kovačič, obiskovalci pa si bodo ob pokušini najboljšega in nagrajenega belokranjskega vina ter tamkajšnjih kulinaričnih posebnosti lahko ogledali kulturni in zabavni spored ter se udeležili različnih srečanj.

Dve rdeči niti Vinske vigredi sta vino in izročilna kulinarika. Prireditelji posebej vabijo na odprtje in obisk degustacijske kleti v metliškem gradu, razstave domače obrti ter kulinarike, delavnico peke belokranjske pogače, podelitev nagrad najboljšim vinarjem in kronanje nove kraljice metliške črnine. Glavnina dogodkov bo potekala na glavnem odru na Trgu svobode, dodatni zabavni spored pa pripravljajo še na dveh manjših metliških odrih.Kuhanje enolončnice v kotlu na Ravnah

V občini Ravne na Koroškem bo med 19. in 21. majem potekal 4. Festival solzic, ki postavlja v ospredje solzice; Prežihove in tiste, ki simbolizirajo pestrost narave. Festival solzic je svojstveno praznovanje in praznik Koroške. V okviru festivala bo v soboto, 20. maja, potekala tudi prireditev z imenom Kotl'jada, ki je namenjena vsem, ki se želijo predstaviti s svojo kuharsko ustvarjalnostjo. Pravila in pogoji sodelovanja so enostavni. Ustvariti je treba izvirno enolončnico, ki jo kuharji kuhajo in pripravljajo na samem prireditvenem prostoru - v kotlu (ali loncu), na odprtem ognju ali plinskem gorilniku. Enolončnica mora vsebovati najmanj tri živila, ki so zrasla, bila vzrejena ali pa pridelana na Koroškem. Živila oziroma sestavine s Koroške morajo biti jasno navedena na recepturi.

Pod Veliko planino vabijo ljubitelje starodobnikov

Pod Veliko planino se bo popoldne začelo Evropsko srečanje starodobnikov, na katerem prireditelji pričakujejo okoli sto vozil iz desetih držav. Na srečanju, ki bo potekalo tudi v Volčjem potoku, pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. Okoli sto starodobnikov, med katerimi so tudi vozila iz leta 1940, si bodo lahko obiskovalci ogledali še v soboto od 17.00 naprej. V sodelovanju z izobraževalnim centrom Erudio pa bo v okviru programa za trajnostni turizem potekala tudi strokovna predstavitev vozil. V soboto popoldne bosta tudi modna revija starodobnih oblačil in sanjska poroka, večer pa se bo zaključil z glasbo in plesom. V nedeljo bodo srečanje sklenili s podelitvijo nagrad za različne kategorije starodobnih vozil.

Zaradi napovedanega dežja pa so prireditelji v Ljubljani odpovedali Pivo&Burger Fest. Prestavljen je na 17. in 18. junij.

A. P. J.