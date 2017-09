Ko se najbolj zaželene lokacije zapolnijo, turisti raziskujejo tudi okolico

Rast turizma v Radovljici in Škofji Loki

3. september 2017 ob 14:23

Radovljica,Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Letošnji velik porast števila turistov v Sloveniji se močno odraža tudi v tistih krajih, ki sicer po obiskanosti niso povsem pri vrhu. Mnogi v tem vidijo priložnost, zato hitro rastejo tudi prenočišča.

Tako kot drugje po Sloveniji tudi na območju Radovljice in na Loškem ugotavljajo precejšnje povečanje števila turistov in nočitev.

"Ko se pet najbolj zaželenih turističnih lokacij v Sloveniji zapolni, turisti začnejo raziskovati tudi bližnje kraje," pojasnjuje direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj in dodaja, da se je to zgodilo tudi krajem v bližini Bleda.

Turisti so začeli odkrivati Radovljico, Kropo, Begunje in Brezje. Mikljeva je prepričana, da je to prava pot in da mora Slovenija turiste iz mestnih središč usmeriti na podeželje, promovirati tudi te kraje in jim dati priložnost.

Letošnji turistični rezultati so po vsej Sloveniji odlični. Tako je tudi na območju radovljiške občine, kjer so v prvih sedmih mesecih imeli 123.000 nočitev, v enakem obdobju lani pa 80.000. Porast je bil tako več kot 50-odstoten.

Hkrati Mikljeva opaža tudi ogromno novih nastanitev. "Nastanitvene kapacitete se odpirajo praktično vsak teden. Domačini so res začutili turizem in vsak, ki ima prosto sobo, jo skuša urediti in oddati. To je seveda super, ampak čaka nas še veliko dela, saj ni pomembna samo kvantiteta, temveč tudi kvaliteta, in na kakovosti bo treba delati v bodoče," je pojasnila.

Vse več turistov tudi v Škofji Loki

Podobne smernice so letos v turizmu tudi na Loškem. V turistično-informacijskem centru v Škofji Loki tako ugotavljajo 30 odstotkov višji obisk. "Veliko jih k nam prihaja iz Ljubljane, Bleda in Bohinja," je povedala vodja Turizma Škofja Loka Andreja Križnar in dodala, da so to predvsem individualni gostje, med katerimi je veliko družin in parov.

V Škofjo Loko pridejo z osebnimi vozili ali avtodomi, si ogledajo mestno jedro, vse več se jih ustavi tudi v Loškem muzeju, potem pa potujejo naprej v Selško ali Poljansko dolino. Veliko je tudi kolesarjev in pohodnikov. Vse več turistov pa v Škofji Loki, kjer podobno kot v Radovljici prav tako močno narašča število manjših zasebnih nastanitev in penzionov, tudi prenočuje.

Namestitvene kapacitete so to poletje tudi na Loškem zelo dobro zasedene, kar naj bi se nadaljevalo vse do konca septembra. Povprečna doba bivanja v času letošnjega poletja znaša 2,24 dneva. Povečalo se je zlasti število gostov iz Francije, Španije in vzhodne Evrope, porast je tudi pri Nizozemcih in Belgijcih, prav tako pa letos opažajo več gostov iz Indije in Kanade.

M. Z.