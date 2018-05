Kolesarjenje po Koroški: letos s kolesarskim vlakom vse do Pliberka

Od Maribora prek Prevalj do Pliberka

12. maj 2018 ob 10:57

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO, STA

Ljubitelje kolesarjenja bo razveselila novica, da so se Slovenske železnice (SŽ) odločile, da bodo tudi letos na koroški železniški progi uvedle kolesarske vlake, sobotni vlak, namenjen kolesarjem, pa med poletjem ne bo vozil zgolj med Mariborom in Prevaljami, ampak vse do avstrijskega Pliberka.

Sobotne kolesarske vlake so po koroški železniški progi od Maribora do Prevalj lani poleti uvedli v sklopu prizadevanj za širši razvoj kolesarskega turizma in v podporo vzpostavljanju Dravske kolesarske poti. Ta ima v Avstriji zelo dober obisk, na območju Slovenije pa je že umeščena v prostor v dolžini okoli 150 kilometrov in se bo po napovedih pristojnih zgradila oz. povezala v nekaj letih.

Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, so lani na sobotnih kolesarskih vlakih, ki so vozili od 24. junija do 2. septembra, našteli 133 koles oz. kolesarjev. Dodatne sobotne vlake uvajajo tudi letos v času od 23. junija do 1. septembra, vozni redi pa so že objavljeni na spletni strani SŽ-ja.

Sobotni kolesarski vlaki bodo letos vozili vse do Pliberka, kjer bodo lahko potniki prestopali naprej tudi na vlake do Celovca.

Na Dravski kolesarski poti vse več tujih turistov

Z napovedmi in dogovarjanjem je zelo zadovoljen vodja projekta ureditve Dravske kolesarske poti Uroš Rozman iz Regionalne razvojne agencije (RRA) Koroška. Povedal je, da bodo vlaki med poletjem imeli izboljšan sistem vpetja koles, na železniških postajah pa pripravljajo boljšo označitev voznih redov, informacije bodo objavljene tudi v tujem jeziku, saj se na kolesarsko pot podaja vse več turistov.

Hkrati RRA Koroška pripravlja prenovljeno zloženko S kolesom na vlak, skupaj z direkcijo za infrastrukturo pa se pogovarja tudi o tem, da bi v prihodnjem letu železniške postaje opremili s stojali za kolesa oz. kolesarnicami.

Sa. J.