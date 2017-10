Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Katero je pa vaše najljubše kopališče? Foto: BoBo Dodaj v

Kopalci izbrali svoja najljubša kopališča - od naravnih do termalnih

Akcija je potekala 27. leto zapored

12. oktober 2017 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najboljše veliko termalno kopališče so po akciji Naj kopališče 2017 postale Terme 3000, za najboljše srednje kopališče so bile razglašene Bioterme Mala Nedelja, med malimi termalnimi kopališči pa so najbolj prepričale Terme Paradiso.

Akcija, v kateri je sodelovalo 84 kopališč iz vse Slovenije, je potekala 27. leto zapored, pripravila pa jo je RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim portalom Dobro jutro, Slovenija in z lokalnimi radijskimi postajami. Obiskovalci so za najboljše kopališče lahko glasovali na spletu, letos pa je bilo veliko glasovnic oddanih tudi na kopališčih.

Najboljše veliko termalno kopališče z nazivom naj kopališče 2017 so postale Terme 3000 Moravske Toplice, ki so se na to mesto povzpele s tretjega mesta. Na drugem mestu je pristalo kopališče Terme Olimia, na tretjem pa lanski zmagovalec Termalna riviera Terme Čatež. Med srednje velikimi termalnimi kopališči je prvo mesto znova zasedlo kopališče Bioterme Mala Nedelja, na drugem mestu je pristal Termalni center Thermana park Laško, na tretjem mestu pa Terme Vivat.

Največ glasov v kategoriji malih termalnih kopališč so tretje leto zapored dobile Terme Paradiso iz Dobove, mesto za njimi je tudi letos Zdravilišče Radenci, na tretjem mestu pa so tokrat Terme Cerkno.

Naravna kopališča: največ glasov Simonovemu zalivu

V kategoriji naravnih kopališč so kopalci letos najbolje ocenili Simonov zaliv, drugo mesto je pripadlo kopališču Talaso Strunjan, tretje pa Grajskemu kopališču Bled. V kategoriji letnih kopališč so kopalci največ glasov namenili Letnemu kopališču Celje, na drugo mesto se je uvrstila Laguna Mestna plaža Ljubljana in na tretje Mestno kopališče Višnja Gora. Zmagovalec kategorije pokritih kopališč je bilo tudi tokrat ljubljansko Vodno mesto Atlantis, na drugem mestu je Aquapark Žusterna, na tretje mesto pa se je prebil Wellness Špik.

Kot so še navedli organizatorji akcije, se "ob prvem decembrskem snegu" začenja izbor Naj smučišča 2018.

