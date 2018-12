Po Ljubljani vas popeljejo Arhitekt, Pisatelj in Slikar. Foto: Aljoša Rebolj Revija britanskega nizkocenovnega letalskega prevoznika je prvič podelila svoje popotniške nagrade. Foto: easyJet Dodaj v

Ljubljanski "brkači" izbrani za najboljšo kolesarsko turo Evrope

EasyJet podelil prve popotniške nagrade

7. december 2018 ob 14:39

London,Ljubljana - MMC RTV SLO

"Brko turo", vodena kolesarska tura po Ljubljani, ki jo izvajajo trije brkači, je easyJetova revija izbrala za najboljšo kolesarsko turo Evrope.

Omenjena tura je bila izbrana med 12 "alternativnimi" popotniškimi vrhunci leta v okviru novih nagrad revije easyJeta, imenovanih #easyjetbestof. Po besedah urednika Jonnyja Ensalla nagrade slavijo "resnične izkušnje, ob katerih so se nam letos postavljale kocine pokonci".

Brko turo izvaja trojica, ki se predstavlja kot Arhitekt, Pisatelj in Slikar ter naj bi predstavljali Jožeta Plečnika, Ivana Cankarja in Riharda Jakopiča, ki so bili vsi - brkati in so kot veliki umetniki zaznamovali Ljubljano in Slovenijo.

Od brivnic do grafičnih studiov

Brko tura ponuja vzdušje prave retro brivnice s skoki v Arhitektovo vizionarsko sobo, Pisateljevo najljubšo gostilno in Slikarjevo nacionalno galerijo. Trije brkači vam vmes pustijo tri nepričakovane namige. Na koncu si oddahnete ob slovenskem okrepčilu potice in kave ter presenečenju v grafičnem ateljeju.

3,5 ur dolga tura poteka od 1. aprila do 30. septembra vsak petek ob 15. uri s pričetkom pri TIC-u.

Britanska revija je podelila nagrade še v 11 kategorijah:

Najboljša mačja kavarna (Maison de Moggy, Škotska), najboljši bazen z razgledom (Hotel Miramonti Merano, Italija), najboljši javni WC (stranišča Strait Street, Malta), najboljši pobeg v divjino (Stedsans in the Woods, Švedska), najboljši koktajl pod krinko (Bellboy’s Keep Clean #2, Izrael), najboljši hotel za Instagram všečke (Paradiso San Antonio, Ibiza), najboljši éclair (L’Eclair de Génie, Francija), najboljša igra pobega (The Crystal Maze, Anglija), najboljši veganski burger (Temple of Camden, Anglija), najboljša prodajalna plošč (12 Tónar, Islandija) in najboljše umetniške instalacije (Fondation Carmignac, Francija).

K. S.