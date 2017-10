Mariborsko praznovanje ob tradicionalni trgatvi Stare trte

Na sončno nedeljo se je na Lentu zbralo okoli 1.500 ljudi

1. oktober 2017 ob 18:05

Letošnja že enaintrideseta slovesna trgatev Stare trte je na Lent privabila množico ljudi. Prvi grozd je letos častno utrgal dijak iz Novega mesta.

Slovesna trgatev več kot 400 let stare trte in njenih dveh potomk, ki so letos skupaj dale 63 zdravih, velikih in sladkih grozdov, je hkrati pomenila tudi začetek že 17. festivala Stare trte.

Prvi grozd je letos utrgal Luka Kodrič, dijak kmetijske šole iz Novega mesta z mednarodnim certifikatom rezača vinske trte, ki je za Radio Slovenija povedal: "To je stvar, ki ti da motivacijo, napolni te z energijo. Počutiš se pomembnega in počaščenega." Trgatev žametne črnine, ki je kljubovala letošnji pozebi, suši, toči in obeta izjemno vinsko letino, so sicer tako kot vsako leto prevzeli Malečniški brači.

Jože Protner, častni pretor konventa sv. Urbana, pa je gospodarju Stare trte županu Andreju Fištravcu predal kopijo dokumenta o prvi letini Stare trte. Slovesna trgatev s privlačnim programom, bogato kulinarično ponudbo, odličnimi vini domačih vinogradnikov je na Lent v Maribor privabila množico ljudi. Tam se je zbralo okoli 1.500 obiskovalcev iz Maribora in okolice, med njimi pa so bili tudi številni gostje iz tujine, člani vinskih bratovščin, slovenske vinske kraljice in mnogo vinogradnikov.

Vino in kultura za razvoj turizma

Prireditve Stare trte v Mariboru, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino s turizmom, so prava pot naprej, je prepričana vinska kraljica Slovenije Maja Žibert, ki pravi, da je ta tradicija svojevrstna in da je to "način, kako lahko povežemo vinski turizem s kulturnimi dogodki".

Festival Stare trte bo z vinskimi, kulinaričnimi, kulturno-družabnimi dogodki oživljal jesenski utrip v Mariboru vse do martinovega.

