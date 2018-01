Med zaklade newyorškega Metropolitanskega muzeja po pol stoletja nič več brezplačno

Uvedba vstopnine, vendar ne za vse obiskovalce

5. januar 2018 ob 14:56

New York - MMC RTV SLO, STA

Obiskovalci Metropolitanskega muzeja bodo morali prvič v zadnjih 50 letih plačati vstopnino, vendar bo ta vključevala tudi možnost obiska še dveh izpostav muzeja v roku treh dni.

Vstopnino v višini 25 dolarjev bodo uvedli 1. marca letos, plačati pa jo bodo morali obiskovalci, ki niso prebivalci ameriške zvezne države New York.

Politika prostovoljnih prispevkov se ni obnesla

Od leta 1970 so v muzeju pobirali le prostovoljne prispevke v višini 25 dolarjev po odraslem, ki pa so bili dokaj redki, kot so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz muzeja.

Vstopnina, ki jo bodo torej plačevali predvsem turisti, pa bo obiskovalcem prinesla vstopnico, ki bo veljala tri dni in bo vključevala tudi vstop v izpostavi muzeja Met Breuer, kjer je na ogled moderna in sodobna umetnost, ter The Cloisters, kjer sta predstavljeni srednjeveška in dekorativna umetnost, še poroča AFP.

305 milijonov dolarjev letnega proračuna

Po pisanju AFP-ja znesek od vstopnin sicer predstavlja le majhen delček v 305 milijonov dolarjev vrednem letnem proračunu muzeja. Ta v primerjavi z muzeji, kot je denimo pariški Louvre, pridobi tudi dokaj malo javnih subvencij, večino sredstev pa pride z donacijami.

V muzeju navajajo, da je leta 2004 kar 63 odstotkov obiskovalcev muzeju namenilo prostovoljni prispevek v višini 25 dolarjev, medtem ko je lani to storilo le še 17 odstotkov obiskovalcev. Ob tem poudarjajo, da bo vstopnina v Metropolitanski muzej v primerjavi z drugimi umetnostnimi institucijami še vedno ena najnižjih v zadnjih 12 letih.

Različne kategorije obiskovalcev

Prostovoljni prispevki bodo še zmeraj veljali za študente, ki se izobražujejo v New Yorku, saj bodo ti lahko plačali, kolikor bodo zmogli. Študenti in upokojenci od drugod pa bodo za obisk muzeja morali plačati 12 oziroma 17 dolarjev. Otroci do 12. leta starosti bodo imeli v muzej še vedno prost vstop.

P. G.