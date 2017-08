Melbourne že sedmo leto zapored najprijetnejše mesto za življenje

Na dnu (razumljivo) Damask

16. avgust 2017 ob 11:48

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Avstralsko mesto Melbourne je že sedmo leto zapored dobilo naziv najboljšega mesta na svetu za bivanje, je ugotovila raziskava britanskega tednika Economist.

Melbourne, drugo največje avstralsko mesto in prestolnica zvezne države Victoria, je prejel odlične ocene na področju skrbi za zdravje, izobrazbo in infrastrukturo. Tamkajšnji župan Robert Doyle je glede imenovanja njihovega mesta kot najprijetnejšega dejal, da je zmaga v razvrstitvi mest "neverjeten dosežek, na katerega bi morali biti vsi tamkajšnji prebivalci izredno ponosni". Vendar pa po besedah Doyla prvo mesto na lestvici prijetnosti ne pomeni, da je Melbourne "na kakršen koli način popolno mesto".

"Še naprej bomo vsak dan trdo delali, da bi Melbourne naredili še boljši in da bi ustvarili pravičnejšo, varnejšo in močnejšo zvezno državo za vse prebivalce Victorie," pa je raziskavo Economista komentiral predsednik vlade omenjene zvezne države Daniel Andrews.

V deseterici tri avstralska in tri kanadska mesta

Na seznam desetih najboljših mest za bivanje so se poleg Melbourna uvrstili še avstrijska prestolnica Dunaj in tri kanadska mesta - Vancouver, Toronto in Calgary. Calgary si peto mesto v prijetnosti deli z avstralskim mestom Adelajda. V skupini najboljših so se znašli še avstralski Perth, novozelandski Auckland, finska prestolnica Helsinki in nemški Hamburg.

Med najmanj prijetnimi mesti na svetu pa so se glede na raziskavo uvrstili Damask v Siriji, Lagos v Nigeriji, Tripoli v Libiji, glavno mesto Bangladeša Daka in mesto Port Moresby na Papui Novi Gvineji.

V raziskavi je britanski tednik Economist razvrstil 140 svetovnih mest, tistih, v katerih bi ljudje sploh želeli živeti ali jih obiskati, tako da so izpustili mesta, kot sta na primer Kabul in Bagdad. Kriteriji razvrstitve mest so bili stabilnost, skrb za zdravje, kultura in okolje ter izobrazba in infrastruktura v mestih.

Najprijetnejša mesta za bivanje:

1. Melbourne, Avstralija

2. Dunaj, Avstrija

3. Vancouver, Kanada

4. Toronto, Kanada

5. Calgary, Kanada

Adelajda, Avstralija

7. Perth, Avstralija

8. Auckland, Nova Zelandija

9. Helsinki, Finska

10. Hamburg, Nemčija

A. P. J.