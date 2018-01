Milijonta prenočitev Britancu, ki že 40 let prihaja na Bled

Prvi dan novega leta je bil na Bledu še posebej slavnosten, saj so podelili listino ob milijonti prenočitvi. Dobitnik je Britanec James Barrington.

Britanec je ob prejemu povedal, se na Bled vsako leto vrača z družino - Britanec na Bled zahaja že 40 let -, s katero se v slovenskem turističnem biseru vedno počutijo dobrodošle. Ljudje so prijazni, Bled pa po njegovem mnenju ohranja najboljše iz preteklosti.

Barringtonu je listino, ki so jo odtisnili v grajski tiskarni, na Blejskem gradu izročil blejski župan Janez Fajfar. Ta je dejal, da milijon prenočitev v enem samem letu za Bled pomeni ogromno in si res ni predstavljal, da se bo to zgodilo tako hitro. Poudaril pa je, da ni vse v količini, pač pa tudi v kakovosti. V letu 2018 si želi sodelovanja in razumevanja, "da živimo v enem najlepših krajev, ki ni samo naš, zato se moramo boriti, da naravna in kulturna dediščina ostaneta nedotaknjeni".