Most med Rusijo in Krimom velika uspešnica - dnevno 32.000 avtomobilov

Maja ga je odprl ruski predsednik Vladimir Putin

8. avgust 2018 ob 08:41

Moskva - MMC RTV SLO

Najdaljši evropski most, 19-kilometrska povezava med celinsko Rusijo in polotokom Krim, se je med Rusi odlično prijela. V nedeljo je bil postavljen dnevni rekord, saj se je čez most zapeljalo 32.000 vozil.

Kot poroča ruski portal RT, je most od odprtja 15. maja letos preizkusilo že 1,6 milijona avtomobilov, kar pomeni, da je cestna povezava med jugom Rusije in Krimom že bolj priljubljena kot uporaba trajekta, ki je bila vrsto let edina možnost za premagovanje te razdalje. Za most se namreč odloči 20 odstotkov več potnikov kot za trajekt.

Most trenutno lahko uporabljajo le osebni avtomobili. Jeseni bo po njem stekel še tovorni promet, železniške tire pa naj bi po načrtih dokončali prihodnje leto.

Pričakujejo šest milijonov turistov

Krim sicer poleti pozdravlja ogromno turistov iz Rusije in sosednjih držav. Na polotoku letos pričakujejo šest milijonov turistov. Moskva ima zato že nove infrastrukturne projekte za polotok, ki si ga je priključila leta 2014. Do takrat je bil Krim del Ukrajine. Ruska vlada namerava namreč po celotnem Krimu zgraditi avtocesto in več predorov, kar bi olajšalo potovanje po polotoku.

Krimski most je z 19 kilometri dolžine najdaljši evropski most. Stal je 228 milijard rubljev oziroma 3,1 milijarde evrov. Povezuje rusko regijo Krasnodar in krimsko mesto Kerč ter prečka ožino med Črnim in Azovskim morjem. Zgradili so ga v dveh letih.

Mostu nasprotujejo Ukrajina, Evropska unija in ZDA. Ukrajina trdi, da je gradnja škodovala okolju, poleg tega večje ladje ne bodo mogle več priti v njena pristanišča v Azovskem morju. Zaradi zapore Kijeva in zahodnih sankcij Rusija na polotok po morju dostavi tudi veliko hrane, kar pomeni, da se bo s tem mostom močno zmanjšala odvisnost Krima od prevoza po morju.

A. P. J.