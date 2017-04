Most na Pelješac namerava Hrvaška začeti graditi še letos

Izpostavljajo geostrateški pomen projekta

8. april 2017 ob 17:53

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška namerava jeseni začeti graditi dolgo načrtovani most na polotok Pelješac. Poltretji kilometer dolg most nameravajo zgradili v treh letih in pol.

Projekt gradnje cestne povezave bo potekal v treh glavnih fazah. Najprej bodo gradili most na polotok, nato pristopne ceste do mostu ter na koncu obvoznico pri Stonu, ki se nahaja na stičišču Pelješca s celino.

Celotni projekt naj bi končali najpozneje leta 2022, pričakujejo na ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković.

Če bo načrtovano 85-odstotno sofinanciranje s kohezijskimi sredstvi padlo v vodo, bo Hrvaška projekt financirala v celoti, je zatrdil hrvaški minister.

Most ne bo zgolj s cesto povezal celotno ozemlje Hrvaške, v južni slovenski sosedi izpostavljajo tudi geostrateški pomen projekta, saj cestna povezava do skrajnjega juga Dalmacije ne bo več potekala preko ozemlja Bosne in Hercegovine, novi objekt pa bo olajšal in pospešil tudi pretok ljudi in blaga na tej poti.

Prosili so za 360 evropskih milijonov

Ministrstvo je prejelo pozitivno mnenje neodvisnega nadzora kakovosti za projekt, na tej podlagi pa so tudi uradno zahtevali financiranje s sredstvi unije.

Vrednost celotnega projekta je 420 milijonov evrov, Evropska komisija pa naj bo do poletja sprejela odločitev, ali bodo enega največjih hrvaških infrastrukturnih projektov podprli s sredstvi EU-ja. Hrvaška je zaprosila za najvišje možno 85-odstotno sofinanciranje s kohezijskimi sredstvi, torej v višini skoraj 360 milijonov evrov.

Butković je ta teden na srečanju delovne skupine za izgradnjo pelješkega mosta v Dubrovniku obenem potrdil, da bo država v celoti financirala projekt, če v Bruslju sofinanciranja ne bodo odobrili. Prepričan je, da bodo izvajalca del izbrali do poletja, gradnja mostu pa naj bi se začela jeseni.

Del projekta je še izgradnja in posodobitev približno 30 kilometrov cest. Hrvaški minister je priznal, da obstajajo tudi še neurejeni premoženjsko-pravni odnosi na območju bodoče trase cest, ki jih skušajo pospešeno urediti. Ocenil je, da zaradi tega ne bo težav pri pridobivanju evropskega denarja.

T. H.