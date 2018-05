Na Hrvaškem med počitnicami pri zasebnikih brez omejitev le še zajtrk?

Po veljavnem zakonu strogih meril ni treba izpolnjevati

13. maj 2018 ob 16:04

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Na Hrvaškem načrtujejo, da bodo morali zasebni lastniki apartmajev odpreti obrt za gostinstvo, če bodo želeli ponujati tudi kosila in večerje, in višje kazni za oddajanje na črno.

Hrvaško ministrstvo za turizem je ta teden začelo javno razpravo o predlogu sprememb zakona o gostinskih storitvah, s katerimi nameravajo "okrepiti konkurenčnost turizma".

Veljavni zakon lastnikom apartmajev omogoča, da svojim gostom ob namestitvah ponujajo tudi polni penzion, pri čemer pa jim ni treba izpolnjevati strogih meril, ki veljajo za restavracije in hotele. Na ministrstvu so presodili, da so zasebni lastniki apartmajev, ki hrano pripravljajo v lastnih kuhinjah, tako nelojalna konkurenca hotelom in gostincem.

Zakonske spremembe predvidevajo, da bodo v zasebnih apartmajih gostom ob namestitvah lahko ponujali zajtrk. Če bodo želeli ponuditi tudi kosilo in večerjo, pa bodo morali svoje objekte ustrezno opremiti za tovrstne storitve in registrirati gostinsko podjetje ali obrt, je objavljeno na vladni spletni strani.

Med drugim bodo gostinske storitve v skladu s predpisi lahko ponujali tudi vsi ponudniki storitev zdravstvenega turizma.

Prihaja tudi "robinzonska" namestitev

Na ministrstvu ocenjujejo, da je na Hrvaškem okoli 20.000 zasebnih lastnikov počitniških apartmajev, ki še niso uskladili svojih objektov s kategorizacijo turističnih namestitev iz leta 2007. Usklajevanje za večino ponudnikov namestitev pomeni dodatna vlaganja v kakovost storitev.

Novi zakon bo predvidoma omogočal nadaljevanje obratovanja vseh apartmajev, a tisti, ki ne bodo uskladili svojih objektov s kategorizacijo, ne bodo imeli pravice uporabe zvezdic kot označb kategorizacije, kar bo potencialne goste seznanjalo, da lahko pričakujejo nižji standard storitev. Uvedli bodo tudi nove oblike storitev v turizmu, kot je objekt za "robinzonsko" namestitev.

Prijatelji na obisku? Taksa tudi zanje.

Zakon predvideva tudi višje kazni za oddajanje na črno in za goste, ki ne bodo plačali turistične takse. Predvidena je okrepitev inšpekcijskega nadzora tudi v primeru obiskov ožje družine in prijateljev lastnikov apartmajev. Tovrstne nekomercialne uporabnike namestitev bo prav tako treba prijaviti in zanje plačati turistično takso.

Inšpektorji bodo lahko po predlogu sicer ponudnikom turističnih storitev omogočili, da brez kazni v določnem roku odpravijo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bodo ugotovljene med nadzorom.

Ministrstvo pripombe in predloge glede zakonskega predloga zbira do 2. junija.

T. H.